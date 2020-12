Taratata : Nagui drague fortement une chanteuse sublime sous les yeux de sa femme, va t’elle apprécier!

Taratata reçoit toujours des artistes en plateau malgré la crise sanitaire. Heureusement qu’il existe encore une émission qui propose de voir des artistes en live. Nagui n’a jamais laissé tomber ce concept qu’est Taratata et ce depuis 27 ans déjà. Le 12 décembre dernier, il recevait notamment la très belle et très talentueuse Lous and the Yakuza dans l’émission. Des compliments que Nagui n’a pas hésité à lui faire, sous les yeux de sa femme, Mélanie Page, présente derrière lui dans le public. De quoi faire jaser les internautes qui sont prompts à imaginer que Nagui est un dragueur invétéré. LDPeople vous détaille cette scène qui a peut-être provoqué une scène de ménage.

Taratata met en lumière les talents de Lous and the Yakuza

Taratata avait le plaisir d’accueillir une chanteuse dont la réputation ne fait que grimper. Lous and the Yakuza commence effectivement à se faire un nom. Mais Nagui est l’un de ses premiers admirateurs et il ne l’a pas caché. En effet, il a fait l’éloge de son talent mais aussi de sa grande beauté. De quoi gêner la chanteuse qui recevait de si beaux compliments. Mais l’animateur de Taratata a vite précisé que sa femme confirmait ses propos. Et heureusement, car Mélanie Page se trouvait dans le public et sans ça, il aurait peut-être eu droit à une scène de ménage. Comme à son habitude Nagui n’est pas avare en compliments. Cependant, il aurait pu se contenter de parler du travail de Lous and the Yakuza plutôt que de continuer en parlant de son physique. Sa réputation de dragueur va donc continuer de le poursuivre.

Nagui est un amateur de musique depuis toujours et avec Taratata, c’est une réelle passion qui l’anime. Recevoir des artistes de tous les horizons pour leur permettre de performer en live, leurs titres et des reprises, c’est un réel bonheur pour lui. Mais aussi pour les téléspectateurs fidèles de Taratata. L’émission a plus de 27 ans et parvient encore à convaincre les fans. Mais au delà des prestations de Lous and the Yakuza le 12 décembre dernier, ce sont donc les propos de l’animateur à son égard qui ont fait mouche. Il n’a échappé à personne que Nagui était conquis par la beauté de la chanteuse. Il ira jusqu’à dire qu’elle est “formidablement belle”. Et tout cela devant les yeux de sa femme, l’actrice Mélanie Page.

La femme de Nagui assiste aux remarques flatteuses de Nagui à propos de la chanteuse

En effet, la femme de l’animateur de Taratata faisait partie du public ce jour-là. Elle a donc assisté, muette à l’éloge qu’à fait son époux de la beauté de la chanteuse. De quoi irriter Mélanie Page si l’on se met à sa place. Mais Nagui a su retomber sur ses pattes en ajoutant que sa femme était d’accord avec cette analyse. Le public s’est ensuite mis à rire et à applaudir cet échange teinté de maladresse. Sur Twitter, les internautes s’en sont donné à cœur joie pour remettre Nagui dans “le droit chemin”. Lui qui ne s’en est selon lui jamais vraiment écarté d’ailleurs.

Vu le nombres de jeune chanteuses à taratata sa femme a bien raison de le surveiller — kim kad (@kimkad06) December 12, 2020