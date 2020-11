Tatiana Silva CHOQUE ses fans en posant avec un nouveau-né dans les bras!

Tatiana Silva, Miss Belgique 2005, est une présentatrice célèbre de la télévision. Animatrice et présentatrice météo notamment, elle est suivi par plus de 150 000 abonnés sur Instagram. Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir la publication du 5 novembre dernier de Tatiana Silva. En effet, ses fans ne s’attendaient pas à la voir prendre la pose avec un nouveau-né dans les bras. Cette image les interpellent car personne ne sait réellement si il s’agit ou non de son fils ou encore de son neveu par exemple. Découvrez cette image troublante et émouvante, celle d’un bébé qui plonge son regard dans celui de l’animatrice.

Tatiana Silva partage une photo déroutante sur les réseaux sociaux

Tatiana Silva était-elle enceinte ? Si c’était le cas, elle a réussi à le cacher à ses fans durant 9 mois. Ou bien s’agit-il du fils de l’une de ses amies, d’un membre de sa famille ? Quoi qu’il en soit, Tatiana Silva laisse planer le doute. Car ses fans se posent véritablement la question dans les commentaires de sa publication Instagram. Et la présentatrice ne prend pas le temps de réagir aux commentaires de ses abonnés. Elle immortalise néanmoins ce moment qui comporte beaucoup de tendresse. En effet, Tatiana Silva et le nouveau-né se regardent droit dans les yeux. Surtout, le texte que l’animatrice choisit pour légender cette image est très émouvant.

L’ancienne Miss Belgique y traduit son sentiment incroyable face à la fragilité d’un enfant qui vient au monde. Elle fait alors état du caractère éphémère de la vie qui lui saute aux yeux et souhaite la bienvenue sur la Terre à ce petit être qui a tout à découvrir. Elle précise également le prénom du bébé qui la ramène à l’humilité la plus universelle. Noah est entouré de beaucoup d’amour et cela dès ses premiers jours de vie. De quoi émouvoir les abonnés de Tatiana Silva bien évidement. Mais ils sont tout de même nombreux à se demander si il s’agit ou non de son enfant. Car la présentatrice ajoute le nom de l’une de ses amies sur la publication. Et ses fans ne savent pas si il s’agit donc du bébé de cette jeune femme ou bien de celui de Tatiana Silva.

La beauté de la naissance

Malgré les interrogations, les internautes ont pris le temps d’eux aussi souhaiter la bienvenue à Noah. Malgré la période complexes que le monde traverse à cause de la pandémie, l’arrivée de ce bébé remet tout en perspective. En effet, plus rien ne saurait avoir plus d’importance que les soins apportés à ce petit être si fragile. Qu’il soit le fils de Tatiana Silva ou non, il faudra suivre l’actualité de l’animatrice sur les réseaux sociaux pour en avoir le cœur net.