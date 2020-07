Terrible nouvelle, cette personnalité française est décédée ce vendredi 3 juillet !

Née le 3 février 1966, elle était la fille de Charles Henri, 11e duc de Clermont-Tonnerre et d’Anne Moranvillé. Bien que princesse, elle était surtout connue pour sa participation à « La Ferme célébrités » et « Fear Factor« . La femme qui avait 54 ans, était maman de deux enfants, nés de son union avec Alastair Cuddeford, Allegra et Calixte. Ce vendredi 3 juillet, Hermine de Clermont-Tonnerre s’est éteinte à l’âge de 54 ans suite à un accident de moto.

Hermine de Clermont-Tonnerre, « une femme au grand coeur«

Plongée dans le coma depuis un mois après un terrible accident de moto, Hermine de Clermont-Tonnerre n’a pas survécu à ses blessures. C’est la famille qui a annoncé cette nouvelle par le biais d’un communiqué : « Toute sa famille et ses amis garderont d’Hermine le souvenir d’une grande dame au grand coeur qui avait toujours du temps pour les autres. Il suffisait qu’elle entre dans une fête pour changer l’ambiance et dynamiser toute l’assistance. Elle restera comme une référence pour la fin du XXe siècle d’un art de vivre » débutait le communiqué.

La famille est revenue également sur la franchise de la femme : Elle vous transportait avec une joie et une gentillesse que l’on n’est pas près d’oublier tout comme son sourire même si elle en a dérouté plus d’un par sa franchise et son enthousiasme » lisait-on encore dans le communiqué publié par l’AFP. Finalement on apprend ses derniers instants à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, en région parisienne : « Elle s’est éteinte entourée de toute sa famille ».

Les hommages pleuvent

Suite à l’annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Pierre-Jean Chalençon , son ami a fait une déclaration émouvante sur son compte Twitter : « Ma princesse… herminette tu va nous me manquer terriblement.. ta folie ta générosité… ta joie de vivre … je déteste 2020 … je t’aime fort .. embrasses Gonzague…que c est con la vie…« . Il faut dire que dès l’annonce de son accident de moto, la star d’affaire conclue avait prié pour qu’elle s’en sorte : « Je pense très fort à notre copine Hermine de Clermont-Tonnerre. Tiens-bon ma puce. Une pensée émue pour Hermine, sois forte petite soeur » avait-il notamment déclaré.

Autre hommage émouvant, celui de Valérie Bénaïm, qui a eu la chance de partager plusieurs beaux moment avec Hermine de Clermont-Tonnerre. En effet, les deux jeunes femmes avaient été présentes au rallye des princesses en 2009 dernier : « Je suis souss le choc.On a tellement ri,toi ma pilote, moi ta co-pilote cette année 2009 au rallye des princesses! Tu resteras éternellement cette femme au grand cœur, princesse rock and roll qui illuminait tous ceux qu’elle rencontrait, joyeuse, exubérante et généreuse. Un ange. »

Pour rappel, la princesse fêtait le déconfinement avec plusieurs amis, lorsqu’elle a voulu essayer la moto de l’un d’eux. La maman a perdu le contrôle du véhicule dans la soirée et a heurté un arbre. Son casque, mal attaché, n’a pas protégé sa tête. Rapidement hospitalisée, elle a été plongée dans le coma pendant un peu plus d’un mois, jusqu’à ce vendredi 3 juillet.