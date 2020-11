Terrible nouvelle pour Aurélie Dotremont: un footballeur de sa famille dans le coma suite à un accident…

Ce mardi 3 novembre, Aurélie Dotremont a pris la parole sur son compte instagram. Le ton grave, elle n’a pas évoqué sa brouille avec TFX au sujet de la Bataille des couples. Car le sujet était cette fois-ci beaucoup plus grave. Un jeune homme de sa famille, Jean-Lou Dotremont, a été victime d’un accident de la route. Il est aujourd’hui dans le coma….

La starlette de la télé-réalité Aurélie Dotremont n’est pas d’humeur légère. Ce mardi 3 novembre 2020, elle annonçait à ses abonnés que Jean-Lou Dotremont, footballeur de profession était dans le coma. Ils portent le même nom mais la jeune femme n’a pourtant pas préciser quels était exactement leurs liens. On sait toutefois que la victime est père de deux enfants.

Heurté de plein fouet par une voiture

En story sur Instagram, Aurélie Dotremont a publié un article de presse qui titrait “Jean-Lou Dotremont plongé dans le coma“. Le jeune footballeur a été fauché par une voiture alors qu’il circulait en vélo. Après l’accident, la victime a dû subir “rapidement des opérations“. Il est aujourd’hui dans le coma et ses proches attendent d’en savoir plus sur son état de santé.

Voir cette publication sur Instagram Au garde à vous! Une publication partagée par Aurelie Dotremont 🌸 (@aureliedotremont) le 3 Nov. 2020 à 9 :55 PST

“On prie pour toi“, partage la belle blonde. “Sois fort ketje“, l’encourage-t-elle. Ketje en Belgique signifie “p’tit gars“. Jean-Lou Dotremont a reçu également un message de soutien du Racing White Daring de Molenbeek (RWDM47). Ce club de football belge se situe à Molenbeek, dans la Région de Bruxelles-Capitale. Jean-Lou Dotremont a en effet joué comme gardien de but dans cette équipe.

“Jean-Lou Dotremont , notre ancien portier lors de la renaissance du RWDM, a eu un grave accident et se trouve actuellement dans le coma. A l’image de ton passage chez nous, c’est-à-dire toujours souriant, optimiste et combatif, nous ne doutons pas que tu ne te laisseras pas faire et que tu reviendras encore plus fort après cette difficile épreuve. Toutes nos prières et pensées vont vers toi et à famille“, peut-on lire sur leur page Facebook.

Depuis ce mardi 3 novembre pourtant, Aurélie n’a pas apporté plus de nouvelles. Elle a en revanche reçu de nombreux commentaires de soutien de la part de ses abonnés. Aurélie Dotremont semble en tous cas remise de ne pas faire partie de La Bataille des couples sur TFX.

Aurélie Dotremont écartée pour “instabilité mentale” ?

A une semaine du tournage, la production a en effet écarté la starlette des plateaux de tournage. Cette dernière a dû batailler pour obtenir des explications. “Je pense qu’ils ne savent plus trop quoi me dire… Première excuse : il y a eu un casting avant le Covid, du coup il passe avant toi. Excuse numéro deux : il y a eu un bug chez le docteur ou chez le psy qui n’a donc pas donné son accord. En gros, je mentais avant mais, depuis la sortie de mon livre, je ne peux plus mentir. Et bizarrement, les deux m’ont dit que c’était bon”

D’après elle, leurs justifications ne tiennent pas debout : “Donc en dix ans de télé, c’est quand je suis le plus stable dans ma vie qu’on ne valide pas. Excuse numéro trois : des couples se sont formés dans La Villa des coeurs brisés et donc, ils prennent la place avant les autres. Mais je connais tout le casting (d’ailleurs si j’étais une m****, je spoilerais mais je ne le ferai pas) et il n’y a que moi qui a sauté.”

Voir cette publication sur Instagram Orange is orange point . Une publication partagée par Aurelie Dotremont 🌸 (@aureliedotremont) le 2 Oct. 2020 à 8 :45 PDT

D’après Aurélie Dotremont, il y aurait une dernière raison qu’elle n’a pas hésité à balancer : “Dans leur casting, ils ont pris des gens qui à l’époque étaient mentalement instables et qui auraient dû être enfermés, mais ils ont peur de moi, c’est dingue“.