« T’es co*ne ma pauvre fille », Camille Lellouche évoque son passé compliqué et se lâche ! (elle s'emporte)

Actuellement comique plébiscitée du public et chanteuse à succès, Camille Lellouche n’a pas toujours été gâtée par la vie et surtout au niveau financier. Ldpeople revient sur le parcours semé d’embuches de Camille Lellouche.

Si elle parvenue là, Camille Lellouche le doit avant tout à elle-même. La jeune femme a un caractère bien trempé. Par le passé, elle fut serveuse et cheffe de rang dans un restaurant très prisé, c’est en exerçant ce job de tous les jours que la jeune femme a atteint la notoriété avant de faire un retour compliqué à la réalité.

Invitée récemment de l’émission « ça ne sortira pas d’ici » présenté par Michel Cymes, la comique s’est livrée sur un passé à la fois compliqué, étonnant, et vraiment « réel ». Ainsi, tandis qu’elle était une serveuse qui adorait son métier, elle devient amie avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski, sans même imaginer que dans l’avenir, elle serait la star d’un de ses longs-métrages.

Camille Lellouche au Festival de Cannes mais fauchée

À ce moment-là, la metteure en scène est en pleine préparation du film « Grand Central », avec Tahar Rahim et Léa Seydoux au casting. Au final, quelques mois après, Camille Lellouche va tenir un second rôle du film, et se rend même au Festival de Cannes aux côtés des autres comédiens. Il faut savoir que cet évènement est le plus prestigieux au monde concernant le monde du cinéma.

Les plus grands réalisateurs y proposent leurs films en compétition. C’est un rendez-vous très important pour les professionnels.

Beaucoup de rencontres s’y déroulent. C’est aussi un lieu réputé pour ses fêtes mémorables. Les meilleurs films reçoivent une série de prix qui assurent une grande visibilité aux œuvres. A ce moment-là, Camille Lellouche traverse une période compliquée. Elle n’a pas un sou. « Je regarde les gens et je me dis ‘ah si vous saviez je suis à -2000 sur mon compte ». C’est le cas de nombreux artistes lorsqu’ils débutent. Ils ont du mal à boucler les fins de mois.

Une réalité très dure

Heureuse d’avoir joué auprès de grands comédiens et comédiennes, Camille Lellouche redescend rapidement de son petit nuage quand une réalisatrice lui indique que dans l’univers du cinéma, en voyant son physique et de sa personnalité, elle ne pourra incarner que des « rôles de flics ou de lesbiennes ». Scandalisé par cette reflexion, celle qui deviendra plus tard comique n’hésite pas à réagir, « t’es co.ne ma pauvre fille » face à Michel Cymes, etonné. C’est donc un retour au réel difficile pour celle qui vient de gravir les marches du plus célèbre festival de cinéma, car elle doit retourner bosser en tant que serveuse pour vivre à ce moment-là. Une anecdote très savoureuse.

Une chanteuse en vogue

Une carrière de comédienne qui aura été courte, mais la suite actuellement n’en est que plus appréciable. Maintenant humoriste, chanteuse et influenceuse sur les réseaux sociaux, Camille Lellouche est passionnée par ce qu’elle fait dans sa vie quotidienne. C’est une artiste à part entière qui est touche à tout. Elle a un talent fou. Le public ne s’y trompe pas. Elle est d’ailleurs très suivie sur les réseaux sociaux mais ce n’est pas tout. Sa collaboration avec le slameur Grand Corps Malade a été très prolifique puisque son duo « je t’aime », fait un malheur. Il est très écouté sur les plateformes de streaming. Récemment, elle a été récompensée aux Victoires de la musique pour la chanson en duo avec Grand corps malade. Petit à petit, la jeune femme gagne en assurance.

Et une deuxième chanson fait aussi un malheur : « mon ex ». Sur LdPeople nous avons déjà eu l’occasion de vous en parler. Comme de nombreux artistes avant de percer et de connaître le succès, il faut passer par des phases de galère. Ce n’est pas simple. Ces derniers temps, le contexte est compliqué pour tous les acteurs de la culture qui doivent subir la fermeture des théâtres et des salles de concert. De nombreux artistes et techniciens ne peuvent plus travailler en ce moment et sont très inquiet. Sur les réseaux sociaux, beaucoup indiquent leur impatience. Des annonces devraient être faites dans les prochaines semaines.