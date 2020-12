“T’es venue me casser les c*** “! Nabilla et Thomas se disputent, il s’emporte, ça vaut le détour!

Nabilla et Thomas Vergara forment l’un des couples mythiques de la télé-réalité. Ils ont connu des hauts et des bas mais restent soudés et malgré tout très heureux ensemble. Néanmoins, cela ne les empêche pas de se disputer. Comme dans tous les couples, des chamailleries peuvent survenir de façon inopinées. Mais dans l’histoire que vous raconte votre magazine LDPeople, c’est Nabilla qui avait semble-t-il besoin de provoquer Thomas. En effet, elle a prêché le faux pour avoir le vrai comme le dit l’expression. Et tout a été retransmis en vidéo sur les réseaux sociaux de la star.

Nabilla garde son âme d’enfant et cela lui joue des tours

Nabilla et Thomas Vergara ont plusieurs fois frôlé la rupture. Mais toujours, ils se souviennent que leur amour est ce qu’il y a de plus fort et finissent par se rabibocher. L’histoire dont nous allons vous parler aujourd’hui est également l’une de celles-ci. Nabilla et Thomas Vergara peuvent s’engueuler mais ils ne sont pas capables de rester fâchés bien longtemps. Dans cette dispute, c’est donc Nabilla qui décide de chercher des noises à son mari. De temps à autre, la belle calme ses nerfs en voyant ceux de son époux voler en éclat. Ce couple fusionnel est en effet abonné aux étincelles.

Mais leurs disputes finissent par les rapprocher. La jalousie de Nabilla fait partie des raisons les plus courantes de leurs disputes. Jalouse du temps que Thomas passe avec ses amis ou des femmes qu’il peut fréquenter, Nabilla est attentive à tout. Il est impossible qu’elle baisse sa garde complètement et Thomas le sait. Il connaît bien son épouse et déplacerait des montagnes pour la rassurer. Aussi, lorsque Nabilla l’attaque frontalement en lui demandant qui est “Anita”. Thomas cherche sincèrement une réponse à lui donner pour la calmer. LDPeople vous avez prévenu, c’est pour les fans un véritable film à regarder popcorn à la main.

Une dispute qui aurait pu être évitée

Nabilla insiste en disant à son mari qu’elle est en colère puisque c’est un prénom qu’il a murmuré pendant qu’il dormait. Thomas est abasourdi et comprend que c’est très important pour Nabilla. Il cherche dans sa mémoire et bingo, sa dentiste s’appelle “Anita”. En revanche, la réponse de Thomas Vergara est loin de calmer Nabilla. En effet, elle avait inventé cette histoire de toute pièce afin de faire une blague à Thomas. Le tout étant filmé pour les réseaux sociaux, elle espérait le voir paniquer et bégayer avant de le rassurer. Mais maintenant que Nabilla sait qu’il y a une personne qui s’appelle “Anita” dont Thomas aurait accepter sans broncher de parler pendant son sommeil, Nabilla est très remontée.

Thomas, qui aurait tout essayé pour rassurer sa femme, rentre lui aussi dans une colère noire. Il se met alors à crier sur Nabilla en lui disant qu’elle est donc simplement venue pour lui “casser les c****les”. La situation dégénère puisqu’ils sont tous les deux remontés à présent. Mais Nabilla a créé cette histoire de toute pièce alors Thomas l’invite à trouver une solution toute seule. Evidemment, les tourtereaux finiront pas se réconcilier. Combien de temps avant la prochaine embrouille?