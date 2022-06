Test visuel : 92% des internautes n’arrivent pas à trouver la réponse en moins de 5 secondes, et vous ?

L‘énigme visuelle, c’est un bon moyen de tester sa faculté à se concentrer sur un point précis. Une fois qu’on a la réponse, on se dit que c’était vraiment simple et qu’on aurait du regarder mieux du premier coup ! Justement, si vous avez réalisé nos autres tests visuels vous savez maintenant comment faire pour réussir !

Test : arriverez vous à trouver la maison sans porte en moins de 5 secondes ? Facile ! A vous de jouer puis de faire jouer vos collègues ou vos amis ce week-end.

Sur cette photo, il y a 43 maisons, et vous devez essayer celle qui se démarque des autres car elle n’a pas de portes en moins de 5 secondes, c’est parti ! A quel endroit votre oeil va se poser en premier sachant que vous n’avez que 5 secondes pour la trouver ?

Il y a 5 secondes vous pensiez réussir, et pourtant vous avez paniqué ? On vous explique pourquoi et bien sûr nous vous donnons la réponse en bas de l’article si vous n’avez pas le temps de chercher.

Pourquoi 92% des internautes échouent au test visuel ?

Ce qui est intéressant avec ces résultats, c’est d’analyser pourquoi la plupart ont échoué. Si vous êtes concernés, ces lignes vont vous intéresser pour réussir le prochain test visuel, et qui sait, peut être que vous aurez ce genre de test en entretien d’embauche ou test psycho-technique.

Trop de stress ?

Peu importe l’enjeu, certaines personnes ont toujours tendance à stresser quand le compte à rebours est lancé : stress, perte de moyen, panique ! Suite à ça leur cerveau déraille et tout s’embrouille, il leur sera impossible de réfléchir de façon posée et trouver une réponse à une énigme d’observation aussi simple

Test visuel : dites-nous comment vous dormez et nous vous en dirons plus sur votre personnalité…https://t.co/VGvI1LPty2 — LDPeople (@LDpeopleOff) April 12, 2022

Du mal à se concentrer ?

Vous faites peut être parti des 43% de personnes qui ont du mal à rester concentré ou qui vont chercher au mauvais endroit, dans les détails

Etre attiré par les couleurs vives ?

Si vous regardez bien le dessin proposé, il y a des maisons plus flashy que d’autres : c’est un piège justement pour attirer votre regard dessus !

Comment peut-on réussir ce genre de test visuel ?

Maintenant que vous avez fait le test visuel une première fois, c’est trop facile, par contre ce sera intéressant de comprendre comment faire pour vous concentrer pour le prochain ! C’est facile

Respirez un grand coup pour évacuer tout le stress possible et aborder l’exercice avec le plus grand calme

Ne revenez jamais sur une ligne que vous avez déjà survolé, même si vous pensez avoir loupé un détail. Vous devez efficacement et méthodiquement décortiquer toute la page, ligne par ligne, maison par maison mais de façon très rapide !

Enfin, ne vous posez pas trop de question : ce genre de test n’a pas de piège à part les couleurs flashy de certaines maisons, il faut simplement être efficace. Ne vous demandez pas si la porte n’est pas en fait une fenêtre mal dessinée ou si ça ressemble à une porte ou si elle est un peu cachée : trouvez la maison sans porte tout simplement !

La réponse au test visuel : la maison sans porte est ici

La maison sans porte était donc assez bas dans l’image, en étant méthodique et en commençant en haut à gauche, vous auriez quand même pu trouver la réponse mais de justesse.