Tex : un ancien animateur qui vit un véritable cauchemar depuis son renvoi, une descente aux enfers !

Tex était le présentateur phare de l’émission culte des couples. Il présentait Les Z’Amours depuis les années 2000. Mais après 17 ans de bons et loyaux services, il est remercié sans ménagements. En effet, Tex fait une blague à l’antenne qui ne passera vraiment pas du tout.

Car un jour, il va rire des violences conjugales et, pour beaucoup, sortir de son rôle de présentateur. Car Tex était humoriste avant de présenter Les Z’Amours sur France 2. Cependant, sa carrière passée ne va pas suffire à le sauver de cette blague de très mauvais goût. Et depuis son renvoi, Tex enchaîne les galères. Il raconte qu’il a tout perdu depuis qu’il a perdu cet emploi.

Tex se faire virer de la télévision à cause d’un blague ?

Tex se souviendra toute sa vie de ses propos déplacés. En effet, il lui auront couté sa place à al télévision. Car même après être renvoyer de son poste de présentateur des Z’Amours, il ne retrouvera pas à se faire employer ailleurs à la télévision.

En effet, les propos de Tex ont fait polémique au point qu’ils sont remontés aux oreilles de Marlène Schiappa, Ministre de l’Egalité entre les Hommes et les Femmes. Le CSA sera saisit suite à l’intervention controversée de Tex et l’émission malmenée. France 2 n’aura d’autres choix que de se séparer de Tex. L’animateur paye encore aujourd’hui le prix de cette très mauvaise blague qui lui a valu sa place.

La blague de Tex portait effectivement sur les violences conjugales. Elle mettait en scène une femme qui a un œil au beurre noir à chaque œil. Tex demandait alors, que dit-on à cette femme ? La chute étant qu’on ne peut rien lui dire puisque deux fois ne semblent pas avoir suffit à ce qu’elle comprenne. Cette blague n’aura fait rire personne et conduira Tex sur le tribunal des réseaux sociaux. Des tribunaux alimentés par les internautes, souvent aussi des téléspectateurs en colère.

Les blagues violentes ne passent pas à la télévision, surtout quand Tex les répète avec une telle aisance

Mais malgré la polémique autour de cette blague, Tex n’aura pas été renvoyé que pour cela. En effet, lors de l’audition aux Prud’hommes, Hélène de Saint-Germain, l’avocate de Sony Pictures Television déclare quelque chose d’assez choquant. Elle indique en effet que la société de production possède des extraits non-diffusés des émissions des Z’amours. Des extraits qui auraient été tournés dans la période suivant la polémique.

Et dans ces extraits, Tex irait beaucoup plus loin que sa blague déjà intolérable. L’animateur s’en serait pris directement à une candidate de façon insultante. Il se serait également vanté de sa blague sur les violences conjugales et aurait pris à partie la Ministre, directement à l’antenne, toujours en employant des propos dégradants envers les femmes. De quoi finir de condamner l’attitude plus que déplacée de l’animateur.

Aujourd’hui, Tex peut regretter ses actes, il sait qu’il ne pourra pas récupérer son honneur ou sa place dans le cœur de son public. Les Z’Amours sont à présent présentés par Bruno Guillon. Et Tex a beau tenté de faire des procès à France 2, il les perdra tous.