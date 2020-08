TF1 annonce le retour des programmes attendus: « The Voice Kids » et « Koh-Lanta », les prochaines dates

TF1 va faire plaisir à de nombreux téléspectateurs avec cette annonce. Les fans de The Voice Kids et de Koh-Lanta vont être ravis de savoir qu’ils n’attendront pas la rentrée pour retrouver leurs programmes favoris. En effet, TF1 annonce enfin le retour de ces émissions phares. La nouvelle saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres sera disponible dès le 28 août prochain. Et pour les amateurs d’émotions musicales, il ne faudra patienter que jusqu’au 22 août ! De grandes nouvelles donc, pour TF1 et son public.

The Voice Kids de retour sur TF1

L’avant-dernier samedi du mois d’août sera alors placé sous le signe de la musique et de l’émotion. En effet, ce sera la soirée du retour de The Voice Kids à la télévision. TF1 va pouvoir compter sur Nikos Aliagas et sur Karine Ferri pour donner le top départ d’une saison pleine de surprises. La première d’entre elles n’est déjà plus secrète. Il s’agit de Kendji Girac qui rejoint les coachs de l’émission. Le chanteur à la voix chaude et envoûtante sera aux côtés de Soprano, Jenifer et Patrick Fiori. Mais d’autres artistes seront également présent sur TF1 pour épauler les membres du jury.

En effet, cette année a cela de nouveau que nos chanteurs professionnels pourront faire appel à un artiste reconnu pour l’étape des Battles. Et les artistes sont eux aussi déjà connus par les fans de The Voice Kids. Il s’agira de Dadju pour Soprano, de Matt Pokora pour Jenifer, de Mickaël Youn pour Patrick Fiori et enfin de Vianney pour Kendji Girac.

Une nouvelle saison pleine d’émotions

TF1 avait également fait savoir aux fans de The Voice Kids que la nouvelle saison allait être grandiose. En effet, le 8 juillet dernier, nous pouvions découvrir un des talents de la nouvelle saison. En avant-première le public de TF1 découvrait alors Timéo. Un jeune garçon de 12 ans qui a une voix incroyablement belle. Chacun leur tour, tous les membres du jury se retournaient pour découvrir le visage de celui qui leur procure tant d’émotions avec les notes de sa voix. Si vous n’avez pas eu la chance de découvrir ce fabuleux talent de The Voice Kids, voici la vidéo dans laquelle vous allez pouvoir rencontrer Timéo. Attention aux frissons !

TF1 promet donc à son public des soirées magiques tous les samedis soirs à compter du 22 août prochain. Mais pour les vendredis soirs, la chaîne n’oublie pas non plus les téléspectateurs. En effet, pour nos soirées du vendredi c’est le retour de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres qui fait sensation.

Koh-Lanta revient sur TF1 pour une aventure hors du commun

Koh-Lanta débarquera sur nos écrans à compter du vendredi 28 août. Denis Brogniart reviendra sur TF1 pour animer et présenter les épreuves mythiques de ce jeu d’aventure qui passionne les foules. Cependant, le concept change pour cette nouvelle saison. En effet, ce ne sont plus deux équipes qui vont s’affronter mais bien quatre. Et elles seront formées en fonction des appartenances régionales des candidats. C’est pour cette raison que TF1 nomme cette nouvelle saison de Koh-Lanta, les 4 Terres. Car avec ces quatre équipes se seront quatre territoires différents. Ce qu’il faut également savoir c’est que l’un de ses territoires ne contiendra ni eau, ni nourriture. Pour éviter à son équipe de se retrouver sur cette terre aride et désertique, il faudra forcément éviter de finir dernier lors des épreuves qui vont rythmer l’aventure.

Les fans trépignent d’impatience

Denis Brogniart ne cache pas son enthousiasme sur les réseaux sociaux. Pour lui, cette nouvelle saison promet d’être exceptionnelle. En 19 ans d’expérience d Koh-Lanta, le public n’aura jamais vu un démarrage de saison qui comporte quatre équipes différentes. Et comme l’animateur phare de TF1 le signale, mieux vaut alors éviter de manquer le premier épisode de cette nouvelle saison. TF1 met les petits plats dans les grands. Et bonus supplémentaire, les journalistes ont eu accès au premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, et les retours sont unanimement positifs.

Ne manquons pas alors de noter ces deux dates clés à nos agendas. TF1 va animer nos soirées du vendredi et du samedi soir. Entre aventure et émotion, nous n’aurons donc pas à choisir. Car c’est dès le 22 août que nous serons envahis par les émotions des talents de The Voice Kids. Et dès le vendredi 28 août nous retrouverons notre dose d’aventure avec la nouvelle saison de Koh-Lanta. TF1 fait ces deux annonces simultanément sur les réseaux sociaux et les téléspectateurs se tiennent déjà prêts.