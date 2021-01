TF1 hausse le ton contre Cyril Hanouna et ses “actes de harcèlement”

TF1 se retrouve encore une fois pris pour cible par Touche Pas à mon Poste, l’émission phare de C8. Cette émission, présentée par Cyril Hanouna, critique tous les programmes de la télévision. Les chroniqueurs débattent de ce qu’ils aiment et de ce qu’ils n’aiment pas en fonction des audiences et des réactions du public. Mais le 4 janvier dernier, un sketch fait polémique. TF1 prend alors le temps de rédiger un communiqué dans lequel Cyril Hanouna est sommé de cesser ses “actes de harcèlement”. Des propos durs desquels Cyril Hanouna se défend. LDPeople vous raconte tout.

TF1 appelle la justice et le CSA à prendre des mesures contre Cyril Hanouna, TPMP et C8

TF1 se devait de réagir pour protéger l’intégrité de ses employés. En effet, Arthur a été victime de menaces virulentes à son encontre suite au sketch de TPMP. Dans ce sketch, la nouvelle émission de TF1, produite par Arthur en personne, est tournée en dérision. Mais ce qui n’a pas du tout été apprécié par TF1 c’est que le sketch mettait en scène la mise à mort du producteur de District Z. De plus, les animosités entre Arthur et Cyril Hanouna se sont pas un secret. Sur les réseaux sociaux, les deux animateurs et producteurs se détestent cordialement. Alors, aux vues des répercutions de ce fameux sketch, TF1 prend des mesures radicales. Elle adresse une lettre à la production de C8 demandant instamment à Cyril Hanouna de cesser ses “actes de harcèlements caractérisés”.

Cyril Hanouna s’en défend et tente d’apaiser la situation. En effet, TPMP se moque de beaucoup d’émissions de télévision. Et également de beaucoup d’animateurs. Mais l’animateur de TPMP tient à préciser qu’ils font de même avec toutes les chaînes, même celle où TPMP est diffusée. Néanmoins, il faut comprendre que les menaces de mort ne sont pas acceptables. Et que la parodie de District Z est peut-être allée un peu trop loin. Sur son compte Instagram, Cyril Hanouna répond au “coup de pression” de TF1.

La tension redescend mais jusqu’à quand ?

Depuis cet épisode délicat, Cyril Hanouna tente d’apaiser les tensions. Aussi, TPMP se met à parler de TF1 sous un jour plus flatteur. Les chroniqueurs dont ainsi des sujets sur les scores excellents de la remplaçante de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13H de TF1. Ou encore du talent incontesté de Jean-Luc Reichmann, animateur de l’émission de TF1, Les 12 coups de midi. Cyril Hanouna tient à affirmer à plusieurs reprises qu’il n’a pas une dent contre TF1. Pour lui, la réaction de la chaîne concurrente est totalement disproportionnée. Mais il se garde bien de rappeler ce qu’il se passait dans le sketch qui a valu des messages de haine à Arthur. LDPeople vous invite à faire votre avis sur la question aux vues des éléments présents dans cet article. Mais il convient de noter que depuis le 4 janvier, Cyril Hanouna fait en sorte de calmer le jeu.