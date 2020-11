The Crown : la famille royale exaspérée par la série de Netflix, « Trop c’est trop »…

Emily Andrews, journaliste et spécialiste de la royauté affirme que la famille royale serait exaspérée par les déformations de la vérité mis en scène selon elle, dans la série de Netflix, The Crown, dont la quatrième saison est diffusée à partir de ce dimanche 15 novembre.

La famille royale d’Angleterre ne se réjouit pas du tout de la série The Crown de Netflix. Et la dernière saison arrive ce 15 novembre dans les chaumières, parfait pendant le confinement ! Mais le show qui retrace le règne d’Elizabeth II à Buckingham Palace, raconterait des “mensonges pernicieux” et des fausses représentations, révèle la journaliste et spécialiste de la royauté britannique, Emily Andrews.

Une situation d’autant plus difficile pour la famille royale, que la dernière saison met en scène un personnage très important dans l’histoire de cette dynastie : la princesse Diana.

Et dans cette lignée, les relations compliquées avec la Reine ainsi que le triangle amoureux entre Charles, Camille Parker-Bowles et Diana sont ainsi mis en exergue.

Selon ja journaliste Emily Andrews, le prince Charles et son fils, le prince William, seraient assez “malheureux” de voir que les téléspectateurs peuvent penser que cette histoire “encore récente et à vif” est la “vérité”.

Excl: Palace’s fury at the new Netflix series of the Crown👑 The royals have never before hit out at the “pernicious lies” and misrepresentations in the lavish show but enough is enough… It is, say friends, ‘trolling on a Hollywood budget’ & ‘fiction is presented as fact’… pic.twitter.com/cT3GSX8dVt

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) November 15, 2020