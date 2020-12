The Crown: Prince Charles et Camilla Parker-Bowles au centre des polémiques, ils réagissent pour éviter le lynchage

The Crown c’est la série Netflix du moment pour les fans de la couronne d’Angleterre. La quatrième saison est tout juste disponible que déjà, de nombreux internautes réagissent à ce sujet. En effet, dans cette série fictionnelle mais inspirée de faits réels, ce sont les vies des membres de la famille royale britannique qui sont mises en lumière. Et l’aventure du Pince Charles avec Camilla Parker-Bowles serait, pour beaucoup, la raison du désespoir et de la fin tragique de Lady Diana. Pour éviter que les polémiques ne refassent surface de façon trop importante, les époux ont décidé de réagir rapidement. LDPeople vous dévoile tout sur ce sujet brûlant et fascinant.

The Crown ravive des histoires passées qui restent douloureuses aujourd’hui

The Crown connaît un franc succès en tant que série Netflix. Il est en effet passionnant de connaître les détails privés de la vie des membres de la famille royale britannique. Mais si les fans adorent se délecter de ce genre de sujet croustillant, tout comme la rédaction de LDPeople d’ailleurs, ce n’est pas le cas des personnages qui y sont représentés. En effet, Le Prince Charles, le père de William et Harry, regrette de constater que son histoire y est dépeinte sous des traits peu valorisants. Il est notamment question, dans la quatrième saison de The Crown, d’adultère. Des faits qui étaient pourtant dans tous les journaux de l’époque, indiquent que le Prince Charles et Camilla Parker-Bowles ne se sont jamais réellement quittés.

Bien que cela puisse être qualifié de romantique, car ils sont mariés aujourd’hui, les fans de Lady Diana sont très en colère. Lady Diana était effectivement très populaire. Le destin tragique de la mère de William et Harry attriste donc encore ses admirateurs à travers le monde. En revanche, pas question pour le Prince Charles et Camilla Parker-Bowles de ne pas réagir. Ils refusent de laisser The Crown inciter les internautes à les attaquer. Aussi, ils ont pris une décision qui va leur permettre d’éviter un lynchage public.

La réaction du Prince Charles et de Camilla Parker-Bowles ne se fait pas attendre

En attendant que les esprits se calment, les espaces destinés aux commentaires sur les réseaux sociaux de la famille royale britannique sont restreints. Plus question de lire des messages de haine envers l’épouse actuelle du Prince Charles, sous couvert de défendre l’honneur de lady Diana. Les messages inappropriés sont supprimés et plus personne de critique envers la couronne ne peut publier de commentaires.

The Crown a réveillé de vieilles querelles et rancœurs avec sa diffusion sur Netflix. LDPeople se tient donc en alerte pour vous rapporter le moindre dérapage sur le sujet. La famille royale britannique a le don d’inspirer les passions les plus virulentes. Que ce soit pour les adorer ou pour les détester d’ailleurs. Car il est rare que les internautes puissent s’exprimer avec mesure et neutralité. Les fans de The Crown attendent déjà la suite avec impatience. Mais l’histoire de Lady Diana n’a pas fini d’attiser les passions.