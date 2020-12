The Voice 10: un nouveau casting, un rappeur français fait son entrée surprise…

Comme chaque début d’année, l’émission The Voice s’apprête à faire son grand retour. Déjà présente à l’antenne depuis plus de 10 ans, les fidèles téléspectateurs attendent la compétition avec impatience. Cette année encore, la production a réservé quelques surprises notamment au niveau du casting des jurés. Mais les modifications ne s’arrêtent pas là ! LD People revient sur les changements principaux que va connaître le célèbre concours de chant.

The Voice : de nouvelles têtes dans les coachs et les co-coachs



La valse des jurés



Pour cette 10e saison de The Voice, le jury va une autre fois de plus se modifier en profondeur. En effet, Pascal Obispo a décidé de décliner l’invitation de la production cette année. Comme il l’explique dans une récente interview, l’interprète de Lucie a énormément de projets pour les prochains mois. Dès lors, il a décidé de s’accorder un break afin de se concentrer sur sa propre carrière. Une autre absente sera également très remarquée. Puisque Lara Fabian ne participera pas non plus à la célèbre émission. Car en raison de la crise sanitaire, la chanteuse a décidé de rester au Québec où elle réside pour l’instant.



Cependant, les fans de The Voice vont donc pouvoir découvrir un nouveau coach avec l’arrivée de Vianney. Florent quant à lui reprend sa place dans le célèbre fauteuil rouge aux côtés d’Amel Bent et de Marc Lavoine. Mais tous les membres du jury seront également assistés par des co-coachs. LD people vous parle de ceux qui interviendront régulièrement dans l’émission.



Une avalanche de stars sur le plateau



Au fil des années, un grand nombre de coachs s’est déjà succédé dans les célèbres fauteuils de The Voice. On pense notamment à Matt Pokora ou encore à Jenifer tout deux absents cette année. Mais désormais, il existe une particularité au niveau de ceux qui jugent les artistes. En effet, ils seront épaulés par quelques grandes célébrités afin de les aider dans leur tâche. Et la production a décidé de ratisser large. En effet parmi ces coachs bis, on retrouve de grands noms de la chanson française comme des stars montantes du rap. Ainsi, Amel Bent sera assistée par Slimane, Vitaa et Zaho. Alors que Vianney pourra compter sur le soutien de Véronique Sanson et de Patrick Bruel. Florent Pagny aura à ses côtés deux artistes qu’il connaît parfaitement puisqu’il s’agit de Calogero et de Patrick Fiori.



Marc Lavoine aura lui comme assistant Benjamin Biolay, mais également le rappeur Vald. D’ailleurs, même ce dernier semble surpris par ce choix. Ainsi, sur son compte Twitter, la star du rap s’étonne même de sa propre présence. ” Au sommet, ils font la gueule, j’étais pas invité “. Voilà donc une nouvelle saison de The Voice qui s’annonce des plus intéressantes. Avec ce casting, la production mise donc sur l’expérience, mais également sur la nouveauté. Au vu des audiences de l’année dernière, le programme devrait donc connaître un grand succès. Bien entendu, LD People sera attentif à l’émission pour vous parler des nouvelles pépites de cette nouvelle saison !