The Voice 2021: de nouvelles surprises et grands changements, on vous dit tout de la saison 10 !

Déjà 10 ans que The Voice est présent à l’écran sur TF1. Dans quelques semaines, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la nouvelle saison de l’une des émissions les plus suivies de la première chaîne française. Comme chaque année, quatre coachs seront donc présents afin de juger les prestations des candidats. Alors les célèbres fauteuils rouges vont-ils se retourner régulièrement cette année ? Cependant, le public risque d’être surpris. Car 2021 va connaître quelques changements dans l’organisation du concours de chant. LD People vous explique toutes les nouveautés proposées par The Voice cette année.

The Voice : l’émission s’offre une cure de jeunesse

De véritables changements en perspective

Les tournages de The Voice sont terminés. Ainsi, les fans de l’émission vont bientôt pouvoir découvrir tous les nouveaux talents dénichés par les coachs. Pour cette année 2021, les règles sont sensiblement les mêmes. Des chanteurs vont se présenter pour une prestation à l’aveugle. Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney devront donc appuyer sur le célèbre bouton rouge s’ils sont convaincus par la prestation. Ensuite, des équipes se forment afin de se lancer dans des battles. Au fur et à mesure des émissions, les candidats sont éliminés tandis que les autres rejoignent peu à peu les demi-finales et les finales.

Sur le principe, rien n’a changé dans The Voice. Pourtant, cette nouvelle saison connaît quelques nouveautés. LD People vous explique tout. Premièrement, les coachs vont directement s’affronter cette année. En effet, ils auront la lourde responsabilité de défier un autre coach avec l’un de leurs protégés. Celui-ci devra donc choisir un candidat parmi son équipe et les deux talents devront s’affronter. Ils pourront également choisir la chanson qui leur plaît pour soutenir leurs prestations. Le public votera pour décider du sort des chanteurs amateurs et peut-être les envoyer vers la demi-finale de The Voice, Saison 2021.

Un autre petit changement

Dans The Voice 2021, les coachs se sentiront beaucoup moins seuls cette année. En effet, d’autres célébrités les soutiendront également. Lors des battles, les locataires des fauteuils rouges pourront donc compter sur la présence de co-coachs. Calogero et de Patrick Fiori auont donc le privilège d’assister Florent Pagny . Amel Bent aura à ses côtés Slimane, Vitaa et Zaho. Marc Lavoine aura le bonheur de pouvoir compter sur Benjamin Biolay et Vald. Quant à Vianney, le dernier arrivé dans l’émission, il pourra se reposer sur l’aide de deux véritables piliers de la chanson française.

Car le Benjamin de The Voice recevra, excusez du peu, l’aide de Patrick Bruel et de Véronique Sanson. Cette saison 10 s’annonce donc très prometteuse. TF1 offre en effet un véritable parterre de stars aux téléspectateurs. Comme chaque année, le public devrait être très nombreux pour découvrir les prestations des candidats. Car depuis sa création, The Voice est devenu une véritable institution. Les fans de l’émission semblent d’ailleurs très impatients de retrouver leur programme favori et surtout de faire la connaissance des nouveaux talents de demain. Il ne reste donc plus que quelques jours afin de découvrir ceux et celles qui seront peut-être les stars de demain !