The Voice: Amel Bent, une de ses amis se présente pour les auditions et surprend la chanteuse

Le gros barnum de TF1 est de retour. En effet, samedi dernier, la 10e saison de l’émission culte The Voice a débuté. A l’occasion d’un entretien donné au support « Nous Deux », Amel Benet a parlé des auditions à l’aveugle et révélé qu’une personne très proche d’y elle y a pris part. LdPeople vous donne tous les détails.

Les inconditionnels du programme The Voice attendaient impatiemment de retrouver leur émission fétiche le 6 février dernier. C’est déjà la 10e saison diffusée sur le Une. Sur cette nouvelle saison, plusieurs nouveautés sont à signaler. C’est le cas avec le jury. Marc Lavoine et Amel Bent sont toujours là, Florent Pagny fait son retour et Vianney débarque pour la première fois.

Début des auditions à l’aveugle

Les fans sont impatients de savoir quel sera le nouveau vainqueur de l’émission. Mais il faudra patienter. La première phase du programme est celle des auditions à l’aveugle. Celles-ci devraient être passionnantes. C’est ce qu’à laisser entendre la chanteuse Amel Bent. Il y a une des candidates qui est familière à l’artiste.

« C’est ma choriste ! Je ne savais absolument pas qu’elle participait à The Voice. Je vous laisse la découvrir mais c’est un passage exceptionnel. C’est avec elle que j’ai totalement saisi le concept de The Voice. J’ai pour habitude de chanter avec elle, je connais sa voix par cœur et, là, j’ai été incapable de sa savoir que c’était elle. C’est étonnant comme le cerveau est habitué à la vue. Je me suis dit que je n’avais pas l’ouïe si affutée », a-t-elle indiquée à l’occasion d’un entretien à Nous Deux.

Amel Bent heureuse de l’équipe des coachs

Amel Bent a aussi saisi l’occasion de cette interview pour donner son avis sur le jury. La chanteuse a été célébrée récemment pour son talent de comédienne. Elle a parlé en bien des coachs. « Marc Lavoine Président ! C’est quelqu’un qui a du savoir, qui lit énormément, maîtrise les mots (…) Florent Pagny est formidablement libre. Il exprime tout ce qu’il pense, c’est vraiment juste, il ne triche jamais. Il a conservé son naturel après plus de 30 ans de carrière, c’est incroyable. Concernant Vianney, il est brillant, doué et donne du sang neuf. »

Quand les talents seront sélectionnés pour chaque équipe, les futurs pépites effectueront des Battles et celles des K.O.. Ensuite, les cross battles, se dérouleront. Le concept est simple : le présentateur

Nikos Aliagas choisit un coach, celui-ci désigne l’un de ses talents et choisit un autre coach. Le second coach chosit à son tour l’un de ses chanteurs et les deux participants s’affrontent sur le plateau. Chacun chanteur interprète un titre de son choix et c’est les téléspectateurs qui vont voter et selectionner le vainqueur de ce cross battle. Avec cette séquence, les coachs peuvent se retrouver sans candidat pour la suite de l’émission qui est prévue en direct !