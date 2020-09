The Voice : Cette célébrité qui a refusé de faire partie du jury pour une incroyable raison !

Si Nikos Aliagas assure toujours la présentation de The Voice sur TF1, du côté des jurés, cette année a connu encore de gros changements. Pour la saison 2019, le quatuor de coach était composé de Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Cette année, verra le retour de Florent Pagny et l’arrivée surprise de Vianney dans les célèbres fauteuils rouges. Alors qu’il y a quelques jours, TF1 annonçait ces changements, la chaîne de télévision révélait également une autre surprise. Pour la prochaine saison qui sera diffusée durant la deuxième moitié de l’année 2021, Mika et Zazie devraient faire leur come-back.

L’annonce des coachs qui officient sur le célèbre plateau de The Voice, est toujours un grand moment pour les fans du programme. Chaque année, c’est un peu le jeu des pronostics pour savoir quels sont les stars qui deviendront les coachs des plus belles voix de France. Depuis sa première diffusion, le 25 février 2012 sur les écrans de TF1, le programme aura vu défiler quelques-uns des plus grands noms de la chanson française actuelle. L’ancien membre de téléphone, Louis Bertignac, aura été présent lors des deux premiers épisodes. Alors que Florent Pagny reviendra l’année prochaine pour sa 8e participation.

Mika et Jenifer ont été respectivement présents lors de six saisons pour le chanteur au look toujours parfait, et cinq années pour la jolie brune venue de Corse. On peut également citer Garou, Zazie, Soprano, Julien Clerc qui ont tous eu la chance de découvrir quelques-uns des talons les plus prometteurs de l’Hexagone. Cette longue liste ne reprend que les coachs qui ont participé à The Voice dans sa version pour adultes, puisqu’on pourrait également rajouter Kendji Girac et quelques autres célébrités qui ont, eux, participer à l’émission pour enfants.

Chaque année, c’est donc un véritable casse-tête pour les producteurs de l’émission afin de choisir les chanteurs qui deviendront les mentors des talents en herbe. Beaucoup d’artistes sont très flattés d’être contactés pour participer à The Voice, d’autres ont décidé néanmoins de ne pas franchir le pas. Il semblerait que TF1 ait proposé le poste de coach à des vedettes comme Patrick Bruel, Sharleen Spiteri du groupe Texas ou encore Laurent Voulzy qui ont, tous trois, refusé la proposition. Lors d’une interview en radio, Christophe Maé affirmait également avoir été contacté pour devenir coach dans The Voice, mais avait, lui aussi, préféré décliner l’offre ” Moi, je préfère me concentrer à un truc, à une chose. C’est faire des chansons, allez les défendre sur scène “. Juré emblématique de La Nouvelle Star, sur M6, le musicien Manu Katché aurait également été approché pour donner ses conseils aux talents de The Voice. Mais une fois de plus, TF1 avait essuyé un refus.

Un autre grand nom de la chanson française révélait, lors d’une récente interview en radio sur RTL, avoir été très flatté par la proposition. Mais après réflexion, Thomas Dutronc avait senti que ce n’était pas le bon moment. Dans un entretien accordé au micro de Jade et Éric Dussart dans On refait la télé, le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy confirmait avoir été approché par TF1 ” Au moment où on me l’a proposé, j’étais vachement honoré, touché, j’avais presque envie de le faire ” avait confié l’artiste. “ Ça amène beaucoup de notoriété et un peu d’argent “.

The Voice

Fan de jazz et de musique manouche, Thomas Dutronc avait jugé que le moment était inapproprié pour lui, mais laisse visiblement une porte ouverte aux producteurs de The Voice. Fidèle à sa franchise, et parlons sans détour, le fils du dandy le plus célèbre de France, expliquait les raisons de ce choix. ” J’ai eu envie de dire : laissez-moi refaire des disques qui marchent. Je me disais qu’il vaut mieux accepter de faire The Voice quand on est en haut d’un truc plutôt qu’au creux de la vague “.

Une franchise et une honnêteté dans le discours qui tranchent avec la parole plutôt aseptisée qui règne dans parfois dans le show-business. L’artiste de 47 ans laisse une porte ouverte à la négociation. “ Pourquoi pas, ça se négocie… C’est sûr que c’est des chances extraordinaires ” affirme-t-il. Avec quand même quelques craintes autour de l’exposition médiatique qu’apporte The Voice : ” On rentre dans une espèce de grosse machine, ça fait un peu peur. D’un seul coup, il y a un niveau de célébrité, on est ciblé sur les réseaux sociaux, ça devient une espèce de délire, de folie… Mais enfin, j’imagine qu’on peut le faire en prenant ça à la légère et en rigolant “.

Des paroles qui devraient ravir les responsables de la première chaîne française, sûrement très heureux d’accueillir l’artiste lors d’une prochaine édition. Un futur juré qui serait une belle recrue pour The Voice dans les prochaines années. Auteur, compositeur et interprète, Thomas Dutronc est également un musicien de génie. Un guitariste hors pair qui impressionne réellement par sa dextérité. Un véritable artiste pourtant loin du star-system malgré son héritage. Il est vrai que le jeune homme a été au-devant de la scène dès son plus jeune âge, et a comme parents deux des plus grandes stars que la France est connue.

Fils de l’interprète des Cactus, de J’aime les filles, ou des Play Boys, Thomas Dutronc a véritablement de qui tenir. Du côté de sa mère, il s’agit bien évidemment de la célèbre Françoise Hardy, la véritable égérie des années 60 qui à l’époque faisait un véritable carton en France, mais également au Royaume-Uni. Des parents qui ont eu une carrière tout simplement extraordinaire, mais sont aussi un exemple pour le jeune Thomas Dutronc lors de ses jeunes années. Si l’artiste a choisi la même voix artistique que ces célèbres parents, il exerce son métier d’une façon un peu différente. Pour lui l’important, c’est la musique, les tournées et les gens qui l’accompagnent. Assez discret dans les médias, l’interprète de Comme un manouche sans guitare, a rapidement été adopté par le public. Toute la profession reconnaît son talent.

Avec ce profil, le chanteur, mais également acteur, semblait donc bien loin de l’univers de la grosse machine The Voice. Peut-être par envie de transmettre ou de découvrir la nouvelle star de demain, Thomas Dutronc paraît donc prêt aujourd’hui à participer à l’aventure.