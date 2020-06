The Voice dévoile qui est vraiment Verushka, le talent de l’équipe de Pascal Obispo

The Voice présente cette année une saison sensationnelle. Le public est conquis et plus que jamais enthousiaste à l’idée de suivre le show. En effet, les prestations des candidats sont incroyables. Mêmes les coaches sont enchantés de la sélection alors qu’ils sont des chanteurs et chanteuses de carrière. Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo ont de quoi être fiers de compter de tels talents dans leurs équipes. Et surtout Pascal Obispo, qui a le plaisir de pouvoir compter sur les performances de Verushka. Découvrons ensemble qui est cette jeune femme à la voix d’or.

Verushka, une chanteuse à suivre de près

Verushka séduit les coaches dès sa première audition et cela en quelques secondes. Son talent est incontestable et il se trouve que la jeune femme n’en est pas à sa première émission télévisée. C’est sa première fois dans The Voice en France mais elle a également participé à l’édition Africaine en 2016. Verushka garde un souvenir amère de cette expérience. En effet, la jeune femme aurait eu des propositions et des promesses qui ne se sont pas concrétisées. Une déception dont elle se souviendra pour ne pas revivre ce sentiment. Et pour le moment, Verushka semble bien partie pour réussir sur tous les tableaux.

Pascal Obispo mise sur Verushka, son coup de cœur

Pour l’audition à l’aveugle de The Voice 9, Verushka choisit de chanter I put a spell on you. Un tire original de Screamin’ Jay Hawkins repris par de nombreuses stars de la chanson comme Nina Simone. Une chanson intemporelle qui demande du coffre et de savoir vivre sa chanson. Car les émotions de ce titre sont intenses. Un pari risqué pour une audition à l’aveugle mais Verushka réussit haut la main ce premier défi. Pascal Obispo surtout tombe immédiatement sous le charme de la candidate. C’est un réel talent qu’il entend et il n’attend pas pour appuyer sur le bouton rouge.

Un talent rare, Verushka est faite pour chanter sur scène

Verushka est une jeune femme de 33 ans. Elle connaît évidement le répertoire des coaches et leurs renommées. Devant l’enthousiasme de Pascal Obispo, Verushka rejoint son équipe de talents. Pour le chanteur, elle a fait là un choix judicieux car il ne compte pas la laisser tomber. Pour la suite de l’émission, les étapes déterminantes s’enchaînent. Les coaches doivent choisir les titres que devront interpréter les talents pour convaincre le jury. Pour Verushka c’est une coup dur car Pascal Obispo lui choisit une chanson de Johnny Hallyday. Un répertoire toute en force et en émotion auquel elle devra être à la hauteur. Verushka hésite à faire confiance au choix de son coach. Mais après quelques allers-retours, elle décide de le suivre.

Verushka a bien fait de suivre les conseils avisés de Pascal Obispo. En chantant Que je t’aime de Johnny Hallyday, elle obtient sa place dans la suite de l’aventure. C’est un succès encore une fois pour la chanteuse. Verushka est sans conteste un des phénomènes de cette année. Sa voix et ses interprétations séduisent à tous les coups, le jury et le public. Tant et si bien qu’il est difficile de croire qu’elle ait eu besoin d’attendre ses 33 ans pour être révélée sur le devant de la scène.

Un souvenir douloureux pour Verushka mais qui lui donne la motivation de prendre sa revanche

Mais Verushka n’en est pas à son premier essai. La jeune femme devait sortir de l’ombre depuis déjà quatre ans. En 2016 elle était censée sortir son premier titre avec l’aide de son coach de la version de The Voice en Afrique. Mais Singuila n’aurait pas été en capacité de respecter ses engagements à son égard. Verushka explique ce souvenir douloureux dans un entretien qu’elle accorde à Télé-Loisirs. Elle se dit heurtée par les mensonges (involontaires) de celui qui était censé la prendre sous son aile. Singuila s’est exprimé sur le sujet et comprend la peine de Verusshka. Le chanteur regrette de n’avoir pas pu tenir ses engagements envers elle. Il reconnaît néanmoins que la jeune femme est un talent extraordinaire. Et après cette saison de The Voice, il va se mordre les doigts de ne pas avoir pu l’aider à être révélée au grand public.

La suite de The Voice arrive le 6 juin

Car Verushka est bien partie pour prendre sa revanche. La jeune femme est déterminée a faire vivre des émotions fortes au public et à séduire le jury de The Voice. Pascal Obispo semble miser sur elle pour remporter le show et elle espère bien y parvenir. Le demi-finale approche à grand pas. Marquez bien le 6 juin dans vos agendas pour ne pas manquer le retour de The Voice à la télévision. Une émission sensationnelle attend les fans.