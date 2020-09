The Voice Kids : ce moment incroyable et impressionant qui a enthousiasmé le jury

Le 29 août dernier, TF1 diffusait le 2e épisode de l’émission The Voice Kids. Le jury a vraiment été touché par un talent qui a séduit tout le monde. Les coachs ont tous appuyé sur le bouton permettant de se retourner et ont été emballés par la prestation exceptionnelle.

Cette nouvelle saison de l’émission The Voice Kids réserve son lot de surprises. Les talents sont au rendez-vous. De nombreux apprentis artistes dispose de belles voix et certains arrivent à toucher les membres du jury. Le 29 août dernier, les coachs : Soprano, Kendji Girac, Patrick Fiori et Jenifer ont décidé de se retourner face à un talent exceptionnel qui les a littéralement bluffés. Ils ont été enthousiasmés par la voix d’une jeune chanteuse. Jenifer a même indiqué : « tu fais partie de mes gros coups de cœur de cette saison. » Le jeune talent a reçu une avalanche de compliments sur le plateau de l’émission après sa prestation.

Un talent exceptionnel

La jeune fille nommée Naomi a été la 6e participante, ce soir-là, à se présenter sur le plateau de The Voice Kids. A seulement 11 ans et maîtrisant pas moins de 5 langues, la chanteuse a décidé d’interpréter une chanson assez audacieuse. Elle a chanté la chanson mythique du groupe Queen « Bohemian Rhapsody », tout en étant placé au piano. Un choix audacieux qui a plu à un grand nombre d’internautes. En quelques instants, les coachs ont été séduits et se sont retournés. Sur Twitter les téléspectateurs emballés ont fait part de leur bonheur. Le célèbre chanteur marseillais Soprano a été séduit par le timbre de Naomi et lui a même dit : “ Tu m’as vraiment déstabilisé, je n’ai jamais entendu ça.”. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont beaucoup aimé la chanteuse.

Le coach Patrick Fiori a été bloqué

Naomi a plu immédiatement aux coachs et le chanteur Kendji Girac a tout mis en œuvre pour qu’elle vienne dans son équipe. Il a voulu placer toutes les chances de son côté car il a décidé de bloquer un autre coach, en l’occurence Patrick Fiori. Celui-ci était dégouté et a même dit qu’il était « au bout de sa vie ». En théorie, Fiori ne pouvait pas parler après le tour de chant de Naomi mais il a indiqué que la jeune fille elle était « un ange » et précisé qu’il la « regretterait toujours ». Le jury n’a pas été avare de compliments.

Une véritable pépite

Kendji Girac a eu le nez fin car les 3 autres membres du jury ont souhaité que Naomi rentre dans leur équipe. Elle a fait le choix de venir du côté de Kendji Girac. Le chanteur lui a dit qu’il mettrait tout en œuvre pour l’emmener jusqu’en finale. De nombreuses personnes sur Twitter sont allés dans le même sens. Beaucoup de monde voit déjà Naomi comme la future gagnante de The Voice Kids. Chaque année, le programme de TF1 est très suivi.