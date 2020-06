The Voice: Les demi-finales ont-elles été truquées? Cyril Hanouna nous dévoile tout

Les chroniqueurs de TPMP sont persuadés que Les demi-finales de The Voice étaient-elles truquées tout comme de nombreux internautes le penses aussi.

Les finales de The Voice 9 arrivent. Lara Fabian allait-elle faire son retour pour la demi finale ? Elle n’as pas pu car elle était coincée à Montréal là cause de la crise sanitaire.

Et ce weekend, les demi-finales n’ont pas fait l’unanimité. De nombreux téléspectateurs n’ont pas accepté la qualification de Gustine, qui ne méritait pas réellement sa place en finale, d’après eux.

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur le prime de samedi dans l’émission TPMP, et principalement sur les rumeurs de trucage de la production.

Gille Verdez, qui aime souvent la polémique a lancé : « Comme par hasard, les quatre coachs vont en finale, c’est de la manipulation ».

Voici les 4 talent qualifiés pour la finale ✌️ https://t.co/AzWY3KvVSn — TheVoice_TF1 (@TheVoice_TF1) June 6, 2020

Le journaliste est persuadé que les votes ont été truqué, il a poursuivi : « Comme chaque année, on demande à avoir les résultats, et on ne les a pas. C’est parce que les votes sont manipulés ».

Cyril Hanouna, qui remet toujours un peu en question les coups de gueule est, cette fois, plutôt d’accord : « C’est quand même très bizarre ce qui s’est passé ».

Les résultats ont-ils été truqués, ou pas ? Il faudra en tous cas attendre la réponse de TF1 pour en avoir le coeur net. Jean-Michel Maire a, de son côté, fait de grosses révélations sur la finale de The Voice 9 qui aura bien lieu malgré l’épidémie de Covid-19.

Les internautes avaient aussi exprimé leur mécontentement : « Quand je vois que les gens ont préféré Gustine à Toni, j’ai peur pour Abi à la finale… », « Gustine en finale??? C’est une blague ?L’émission semble truquée en plus, on ne voit pas les résultats chiffrés du vote! POURQUOI ??? « , ou encore « Pardon????? On vient de me dire que les votes qui comptent réellement de nous c’est à partir de la finale mais là nos votes c’est juste pour la tune de TF1 ! Choquée! En tout cas grave deg, Toni, Terence, Cheyenne méritaient 10 fois plus que Gustine ».

Ce samedi 5 juin, ils ont pu suivre en direct les demi-finales de cette émission diffusée sur TF1. À l’issue des éliminations, il ne restait plus qu’Abi en compétition de l’équipe de Pascal Obispo, Tom Rochet de l’équipe d’Amel Bent, Antoine Delie de l’équipe de Marc Lavoine, et Gustine de l’équipe de Lara Fabian.

TF1 a-t-elle cramé The Voice ? #CQueDuKif — TPMP (@TPMP) June 8, 2020