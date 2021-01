The Voice Saison 10: Grosse surprise annoncée, un documentaire révèle les secrets des coulisses! Tout le jamais vu à la télé

Dans quelques jours, The Voice s’apprête à faire son grand retour sur TF1. Ainsi, la 10e saison du grand concours de chant va commencer. Mais cette année est un peu particulière. En raison de la crise de la pandémie, le concept a dû s’adapter. Mais The Voice arrive également avec un autre grand événement. En effet, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir pour la première fois les véritables coulisses de l’émission. Et ce, même avant les auditions à l’aveugle ! LD People vous explique tout.

The Voice : un documentaire dédié aux secrets des tournages

Une grande première

Si vous êtes fan de The Voice, vous n’allez pas être déçu ! En effet, cette 10e saison s’annonce une fois de plus sous les meilleurs augures. D’ailleurs, le programme connaît de véritables modifications cette année. D’abord, les coachs changent. Ainsi, Pascal Obispo et Lara Fabian ne font plus partie de l’aventure. Par contre, un nouveau venu fait son apparition. Il s’agit de Vianney qui a finalement accepté l’invitation. En effet, la production de The Voice lui avait déjà demandé à de nombreuses reprises d’intégrer les fauteuils rouges. Finalement, il a accepté. Mais les changements ne s’arrêtent pas là. Car le plateau sera modifié.

Ainsi, les auditions à l’aveugle se sont réalisées sans public. Car en raison des gestes barrières, et des mesures de protection bien compréhensibles, tout se passe à huis clos. Pourtant, le résultat semble être à la hauteur. Les fans sont donc très impatients ! D’ailleurs, pour ceux qui ne pourraient pas attendre : la production annonce une grande nouvelle. En effet, un documentaire consacré à The Voice est déjà disponible. LD People vous révèle de quoi il s’agit.

#TheVoice

Pour réussir son Audition à l’Aveugle, il faut bien préparer sa voix✌️

Ça se passe avec les coachs vocaux, qui préparent les talents, échauffent leurs cordes vocales…💪

Plongez dans les coulisses avec “Dans les Pas des Talents“ sur MYTF1 ▶️ https://t.co/Ojs5lMC36M pic.twitter.com/2tyrEs8kiu — MYTF1 (@MYTF1) January 30, 2021

Deux candidats suivis pas à pas

Pour les jeunes chanteurs, The Voice commence bien avant les auditions à l’aveugle. Ainsi, la production les prend littéralement en main quelques jours au préalable. Et pour cause, il n’y a pas de place pour l’improvisation. Donc, avant de se produire devant les coachs, les candidats bénéficient d’une attention toute particulière. Même leurs tenues font l’objet d’un soin particulier. Aussi, ils doivent essayer trois costumes de scène, et le directeur de The Voice choisi lequel ils porteront. Bien évidemment, le choix de leurs chansons est également savamment étudié. Ainsi, avant d’arriver sur le plateau, les participants sont donc déjà véritablement coachés. Durant 18 minutes, ce documentaire suit deux candidats de cette saison 10 de The Voice. Les téléspectateurs peuvent donc découvrir l’envers du décor.

Disponible sur MyTF1, ce petit film devrait donc rapidement rencontrer l’adhésion du public. Car il s’agit véritablement d’un événement inédit. Jamais depuis sa création, The Voice n’avait levé le voile sur la préparation du programme. Il s’agit donc d’une grande première. Les fans de l’émission pourront donc faire la connaissance de Malaïka et Robin avant leur passage devant les caméras. Ils vont pouvoir assister à leurs répétitions et au travail préparatoire du plus grand concours de chant de l’Hexagone. Cette plongée dans l’univers caché de The Voice devrait véritablement ravir les passionnés du programme. Car il est intéressant de dévoiler comment tout cela se réalise ! Dès lors, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire, en vous rendant sur MYTF1.fr.