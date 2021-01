« The Voice » et « Top Chef »: On connait les dates de diffusion de ces émissions phares de la nouvelle saison

The Voice et Top Chef , les deux émissions phares du PAF, diffusées sur TF1 et M6 ont dû se réinventer à cause de la pandémie de Covid-19. Les dates de diffusion des programmes sont maintenant connues. Les fans attendent le retour de ces rendez-vous avec impatience.

Depuis quelques jours, le couvre-feu à 18h est maintenant installé en France. Les Français et les Françaises doivent s’adapter. Les habitants de l’hexagone sont inquiets car un probable confinement est possible. Il va leur falloir trouver des occupations pour ces longues soirées d’hiver. La télévision est l’un des hobbies favoris des Français et Françaises. Ils sont impatients de pouvoir regarder leurs émissions fétiches et vont être servis par ce qui arrive.

Le retour de « The Voice » et « Top Chef »

Récemment, le 19 janvier dernier, les dates de diffusion des émissions phares du PAF : « The Voice » et « Top Chef » ont été dévoilées. Des communiqués de presse officiels de TF1 et M6 ont été diffusés. Le premier numéro de la nouvelle saison de « The Voice » animé par l’excellent Nikos Aliagas avec un casting de choix pour le jury avec Florent Pagny, la belle Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine et Vianney sera diffusé le samedi 6 février 2021 à 21h05. Le retour de « Top Chef » présenté par le brillant Stéphane Rotenberg aura lieu sur M6, le 10 février 2021 à 21h05. Il sera entourré de formidables chefs comme Michel Sarran, Hélène Darroze, Philippe Etchebest mais aussi Paul Pairet.

Des programmes qui s’adaptent à la crise du Covid-19

Avec la crise sanitaire liée au Coronavirus, les émissions de variété ont été très touchées au niveau de l’organisation des plateaux. Ainsi, le présentateur de TF1, Nikos Aliagas avait indiqué dans un message diffusé le 19 décembre 2020 que « cette saison sera unique en son genre ». On peut aisément le croire.Durant une conférence presse qui a eu lieu à la fin du mois de décembre dernier, l’intronisation de Vianney dans le jury avait été dévoilée. La nouvelle recrue devra juger les candidats dans le cadre d’une toute épreuve très attendue : les “Cross Battle”. Après les battles et avant les émissions en direct, chaque coach va devoir faire affronter ses talents à ceux d’un autre coach. Du beau spectacle en perspective.

« Top Chef », en mode click and collect

Le tournage de la nouvelle saison du programme de M6 a également, été frappé par la pandémie de Covid-19. Cette 12e saison filmée durant l’automne a revu son épreuve culte de la guerre des restaurants dans une version click and collect. Une obligation, vue la conjoncture du moment. Les restaurants sont toujours fermés en ce moment. De plus, comme expliqué pendant une conférence de presse qui a eu lieu le 13 janvier, les participants seront évalués « majoritairement sur la vente à emporter ». Et donc “cela les a contraints à penser à comment faire des recettes qui s’adaptent aux contenants et transportables », a souligné Romulad Graveleau, responsable des programmes de Studio 8.