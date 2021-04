The Voice: Un candidat se confie sur les énorme tensions dans l’émission! Il balance du lourd

La nouvelle saison de The Voice est déjà bien lancée ! L’occasion pour les adeptes de l’émission de découvrir les derniers talents français, qu’ils soient féminins ou masculins. Et la surprise est réussie pour ceux qui ont assistés aux auditions à l’aveugle il y a quelques semaines. Il faut dire que les coachs ont eu du fil à retordre pour dénicher les talents les plus adéquats pour composer leur équipe. Heureusement qu’ils ont eu l’opportunité de bien choisir pour trouver ceux avec qui ils pourront travailler. Et le challenge est lancé pour chacun d’entre eux !

Alors que les battles commencent également à prendre place petit à petit dans l’émission, promet de beaux rebondissements. De quoi surprendre les téléspectateurs à chaque diffusion. La dernière parution où Florent Pagny a failli perdre l’un de ses candidats a d’ailleurs beaucoup bouleversé les adeptes de l’émission de la Une. Et pour revenir sur cet événement inédit, Edgar, candidat de The Voice âgé 17 ans a décidé de révéler quelques détails des préparations en coulisses. Ce dernier déclare d’ailleurs qu’il y aurait eu quelques échanges mouvementés avant de monter sur scène. Qu’en est-il réellement ? L’équipe de LDPeople fait le point pour vous dans les prochaines lignes de cet article !

Une battle bouleversante !

On entend encore résonner les voix des deux candidats de Florent Pagny lors de la dernier rencontre sur TF1. Pour les candidats de The Voice, c’est une étape difficile qu’ils ont du traverser. Et pourtant, tous deux ont su briller par leur talent une fois sur scène ! Le détenteur du fauteuil rouge a d’ailleurs eu beaucoup de mal à faire un choix quant aux deux candidatures qu’il avait face à lui. Mais à mesure que le concours avance, il a vite fait son choix. Une décision qui a balancé en faveur d’Edgar, le jeune adolescent qui a intégré l’aventure avec le plus de rêve possible. Une annonce qui l’a particulièrement surpris alors qu’il ne s’attendait pas à obtenir ce vote !

« C’était compliqué pour moi de faire face à Vanina qui est déjà super expérimentée »raconte d’ailleurs le jeune candidat de The Voice. Son âge et son manque d’expérience dans le monde musical fait partie des raisons qui l’ont poussés à douter de son talent. Mais malgré cela, le jeune femme a réussi à épater son coach qui l’a sauvé à la dernière minute pour rester dans l’aventure ! Une décision à laquelle il sera toujours reconnaissant d’autant plus que cela lui permet d’accéder à la prochaine étape de l’aventure.

Plus de courage que de talent !

Pourquoi autant de doute ? Et bien tout simplement parce que les candidats de The Voice ne sont pas tous de jeunes talents ! C’est notamment le cas pour la concurrente d’Edgar qui a déjà une solide expérience dans le métier. Alors que le jeune homme de 17 ans venait d’intégrer la troupe, ce dernier aurait d’ailleurs été averti par ses camarades des talents de son adversaire. « Tu sais, c’est la choriste d’Amel donc ça va être dur » avait-il été prévenu. En effet, Vanina avait déjà une bonne expérience de la scène, ce qui fait d’elle une des concurrentes les plus redoutables de cette saison. Mais aux yeux de Florent Pagny, cela n’a pas été suffisant pour le séduire !

« Je ne me suis pas arrêté là-dessus » avait également confirmé Edgar. Pour le candidat de The Voice, il n’est pas question de baisser les bras ! Et ce dernier a su faire preuve d’un grand courage pour faire face aux jurys lors de cette battle. Une initiative qui a été particulièrement appréciée et récompensée si l’on en croit les résultats de la partie pour cette soirée. Le jeune homme ne peut d’ailleurs que se féliciter de sa réussite. Mais cela n’a pas été sans difficultés.

The Voice : des tensions en coulisses !

Alors que les battles se préparent toujours, Edgar est le premier participant à The Voice à dévoiler ce qui se passe en coulisse. « Ca s’est plutôt bien passé même s’il y a eu quelques tensions » a-t-il annoncé lors de son récent interview. Une phrase qui nous a particulièrement intrigués. Aurait-il eu des démêlés avec Vanina ? Il semblerait que non ! Comme la plupart des candidats de l’émission tous deux ont joués le jeu jusqu’à la fin.

« Des tensions oui, mais ce n’était pas la guerre. On voulait tous les deux poursuivre l’aventure donc on défendait notre place » continue –t-il pour clarifier les choses. De quoi rassurer les téléspectateurs quant à la bonne ambiance qui règne dans l’émission ! Reste à savoir si cela se passera toujours comme cela pour les autres candidats de The Voice.