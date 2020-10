Thierry Ardisson déjà marié à Audrey Crespo-Mara lors de leur rencontre, il dévoile les débuts très compliqués !

Dans une interview accordée sur RTL, Thierry Ardisson fait d’étonnantes révélations sur son couple avec Audrey Crespo-Mara. L’homme en noir a en effet avoué que lors de leur rencontre, aucune des deux stars n’étaient célibataire !

Au micro de Bernard Montiel ce samedi 24 octobre, l’ancien présentateur de Tout le monde en parle est revenu sur son histoire d’amour avec la célèbre journaliste. Présent dans le paysage audiovisuel français depuis plus de 40 ans, Thierry Ardisson a interrogé toutes les plus grandes vedettes sur leur vie privée durant des années. Que ce soit à l’époque sur France 2 ou ensuite dans Salut les Terriens sur Canal+, l’acolyte de Laurent Baffie a toujours été très curieux de la vie privée des stars. Mais aujourd’hui, c’est sur sa propre idylle qu’il accepte de faire des révélations.

10 years after! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

En 2009, Thierry Ardisson a en effet fait la connaissance d’Audrey Crespo-Mara. Et cette rencontre allait le changer à jamais. Mais il existait un problème de taille. Puisque les deux stars du petit écran étaient mariés chacun de leur côté à l’époque. En effet, Thierry Ardisson était en couple avec Béatrice, la mère de ses trois enfants. Et Audrey Crespo-Mara, mariée au père de ses deux fils, Aliou Mara. Un vrai cas de conscience se posait donc. Interviewé par Bernard Montiel, Thierry Ardisson a sans doute jugé qu’il y avait prescription. Et il a accepté de livrer les moindres détails de cette rencontre étonnante. Les deux tourtereaux avaient longuement hésité avant de se lancer dans une relation plus sérieuse. Mais l’amour a été plus fort.

” À un moment comme elle était mariée, moi aussi, donc on avait fait un break, on s’est dit, non tant pis, elle m’a dit ‘ je t’aime, mais tant pis, on va faire un break et puis au bout d’une semaine, émission le jeudi et donc ce jeudi-là alors que j’avais toujours fait mes émissions, j’arrive pas à la faire. J’appelle Françoise, mon attaché de presse, je lui dis ‘ j’arrive pas à y aller, je peux pas, Audrey… ‘ explique Thierry Ardisson en détail. Avant de poursuivre “ Elle me dit ‘ appelle là ‘ J’appelle Audrey, je lui dis cette phrase inoubliable : ” Quand tu n’es pas là, il est mort le soleil ” raconte le célèbre présentateur et animateur. Cette déclaration d’amour aura atteint son but. Car Audrey Crespo-Mara a immédiatement pris un taxi pour le rejoindre chez lui. Et le trouve en larmes. “ À partir de maintenant on ne se quitte plus et on a divorcé. C’est un coup de foudre “ a avoué l’homme de télévision, très ému par ses propres souvenirs.

Depuis cette époque, le couple ne s’est plus jamais séparé. Thierry Ardisson ne manque d’ailleurs jamais de témoigner son amour à sa femme. Dans certaines de ses émissions, il a de nombreuses reprises fait des déclarations enflammées à celle qui partage sa vie. L’animateur a parfois été taxé d’avoir un cœur de pierre lors de ses interviews ; aujourd’hui, il montre être également rempli de sensibilité. Devenu un producteur de cinéma très actif, Thierry Ardisson pourrait utiliser son histoire comme un scénario digne des plus beaux drames de l’histoire du 7e art !