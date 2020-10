Thierry Ardisson est heureux que sa femme, Audrey Crespo-Mara ne remplace par Jean-Pierre Pernaut

Thierry Ardisson adore sa compagne, mais il est clair : il est ravi qu’Audrey Crespo-Mara, n’ait pas été désignée pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à TF1. Explications.

Thierry Ardisson soulagé que sa compagne ne reprenne pas le JT de 13h

Le 15 septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut a officiellement annoncé qu’il allait se retirer de la présentation du JT de 13h. Ce sera donc après 32 ans de bons et loyaux services, et juste avant les vacances de Noël, que le présentateur tirera sa révérence devant les téléspectateurs. Si Audrey Crespo-Mara était pressentie pour remplacer l’homme aux nombreux coups de gueule, c’est finalement la journaliste Marie-Sophie Lacarrau, débauchée chez France 2, qui a hérité de ce poste. Un soulagement pour Thierry Ardisson, qui préfère voir sa compagne loin du JT de 13h.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Thierry Ardisson explique pourquoi il est soulagé qu’Audrey Crespo-Mara n’ait pas été choisie pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la tête du JT de 13h :“Je pense qu’elle aurait été excellente à ce poste, mais elle est tellement douée qu’elle y serait restée jusqu’à sa retraite ! Et alors, adieu les interviews, qu’elle adore !”. Très fier de ce que fait sa compagne, l’homme en noir estime que 7 à 8 lui correspond plus : “Je suis ravi qu’elle ait rejoint Sept à Huit, cela lui correspond parfaitement. Elle s’en sort très bien et je pense que ça lui laisse davantage de portes ouvertes pour la suite”.

Thierry bientôt de retour à la télévision ?

Dans cette même interview pour Télé Loisirs, Thierry Ardisson explique qu’il pourrait être bientôt de retour sur le service public avec une toute nouvelle émission : “J’espère revenir sur le service public d’ici la fin de l’année. Ça fait un an que je discute d’une nouvelle émission avec Delphine Ernotte et Stéphane Sitbon-Gomez. J’ai travaillé dessus depuis mon départ de C8, j’ai beaucoup investi en temps et en argent et, maintenant, le projet est finalisé. Tout ce que je peux vous dire, c’est que ça ne ressemblera à rien de ce que j’ai fait jusque-là” explique-t-il notamment.

Il revient ensuite sur son départ de C8, qui a été assez difficile à vivre pour lui : “J’étais depuis treize ans dans le groupe Canal+, il a voulu me donner la moitié du budget qu’il me donnait les années précédentes pour faire mon émission, ce n’était pas possible. Donc, je suis parti. Je l’ai poursuivi pour “rupture de dépendance économique”, et le juge m’a donné raison. Mais ce que je reproche surtout à Vincent Bolloré, c’est de ne pas avoir su m’utiliser. J’ai proposé plein de choses, des émissions présentées par moi ou par d’autres, des films, des séries… Il a préféré donner à Cyril Hanouna sept fois plus d’argent que ce qu’il me proposait !” Voila qui est dit !