Thierry Lhermitte atteint d’une maladie grave et handicapante, il ne reconnait même pas sa soeur !

Premier invité de la nouvelle émission « Antidote » de Michel Cymes, Thierry Lhermitte a expliqué qu’il était atteint de prosopagnosie. Une maladie méconnue mais qui peut vraiment être handicape pour ceux qui l’ont. D’ailleurs, l’acteur a raconté une anecdote incroyable mais vraie concernant le sujet. Il était incapable de reconnaître sa propre sœur. La rédaction de LD People a décidé de vous en dire plus sur la maladie.

Qu’est-ce que la prosopagnosie ?

Avant de vous dire comment se prononce la maladie chez Thierry Lhermitte, nous allons vous expliquer ce qu’est exactement la prosopagnosie. Alors la définition est la suivante, il s’agit de : « l’incapacité à reconnaître des personnes familières par leur visage et par l’incapacité à apprendre de nouveaux visages, associées à une capacité préservée à reconnaître un visage comme visage« . En d’autres termes, une personne prosopagnosique ne parvient pas à traiter correctement les éléments qui composent un visage et ainsi à l’associer à un visage connu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virginie Lloyd Ecrivain (@virginie.lloyd.ecrivain)

Ce terme a été introduit pour la première fois par le psychiatre allemand Joachim Bodamer afin de qualifier certains patients présentant un déficit isolé du traitement des visages. Enfin, il faut savoir que ce trouble neurovisuel peut être présent dès l’enfance ou apparaître ensuite. En effet, il peut apparaître progressivement en raison d’une maladie neurodégénérative (prosopagnosie progressive) ou survenir brutalement à la suite d’une lésion cérébrale (prosopagnosie acquise). C’est assez clair pour vous ? Thierry Lhermitte n’a pas reconnu sa sœur Si maintenant vous savez ce qu’est exactement la prosopagnosie, nous allons vous expliquer ce que Thierry Lhermitte a du mal à faire. Il explique notamment ne pas avoir reconnu sa soeur, lorsque celle-ci débarquait après deux ans d’absence : « Je ne l’avais pas vue depuis deux ans parce qu’elle était à l’étranger.. Elle débarque et je ne savais pas qu’elle était à Paris. Et donc le temps qu’elle arrive d’une dizaine de mètres, je me dis : ‘J’ai déjà vu cette personne, qui c’est, qui c’est ?‘ ». Une situation qui n’est pas unique pour l’acteur. Un véritable #Antidote a la morosité ambiante ! Découvrez à 17h40 la nouvelle émission émission santé de Michel Cymes entourés de ses chroniqueurs : @ceciledjunga, @farahkesri1, @MajorMouvement et @fabienolicard. L’invité (et cobaye) pour cette première : Thierry Lhermitte ! pic.twitter.com/TtPBkZQwRO — France 2 (@France2tv) February 21, 2021 20 Malheureusement, ce genre de situation n’est que trop familière à Thierry Lhermitte. Il a concédé ainsi oublier « plein de fois » diverses personnes et quand on sait qu’il fait un métier public, c’est assez délicat, il faut le dire. Mais l’acteur déclaré qu’il tentait de trouver des stratégies pour pouvoir reconnaître certaines personnes : J’essaye de choper des indices », explique-t-il notamment. Maladie méconnue, qui toucherait 2, 5 % de la population mondiale, la prosopagnosie peut vite devenir un cauchemar dans les relations sociales.

Le port du masque une difficulté en plus ?

Si cette maladie est assez handicapante dans la vie de tous les jours, la situation actuelle permet à Thierry Lhermitte de trouver une excuse toute faite. En effet, lors de son interview avec Michel Cymes, qui lui demande si c’est plus compliqué pour un prosopagnosique quand on a le masque, l’acteur explique notamment : « Non au contraire, parce que tout le monde a du mal. Et donc quand on me dit : « C’est le masque ? » Je réponds : « Bah oui, j’ai pas reconnu, c’est le masque« . Comme vous le comprenez donc, le masque lui facilite la vie, puisqu’il le met à égalité avec tout le monde.

👀 Quel est le point commun entre Thierry Lhermitte, Brad Pitt et Philippe Vandel ?#CàVous pic.twitter.com/3OrOhPVMax — C à vous (@cavousf5) February 18, 2021

Pour conclure avec ce sujet, on peut vous dire que plusieurs personnalités souffrent de prosopagnosie et que Thierry Lhermitte est loin d’être le seul. En effet, c’est un trouble assez répandu puisque le journaliste Philippe Vandel, Éric Naulleau ou encore l’actrice Aude Gogny-Goubert en sont atteints. Même Brad Pitt nous a expliqué qu’il n’arrivait pas à reconnaître les personnes qu’il a déjà croisées auparavant, même lorsqu’il a eu de véritables relations, conversations avec ces personnes. Comme quoi c’est assez fréquent. Parmi nos lecteurs, qui souffre de la même maladie? N’hésitez pas à joindre la rédaction de LD People pour nous donner des témoignages.