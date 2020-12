Thierry Lhermitte dézingue Jean-Marie Bigard, très remonté contre l’énième coup de gueule de l’humoriste

Ce samedi 5 décembre, Ophélie Meunier invitait Thierry Lhermitte dans le Journal inattendu sur RTL. En fin d’émission, l’humoriste a dû adresser un message à une personnalité de son choix. La vedette du Père Noël est une ordure a choisi de s’adresser à Jean-Marie Bigard. En effet, Thierry Lhermitte s’est dit profondément blessé des propos tenus par son collègue.

Ce samedi 5 décembre, Thierry Lhermitte faisait la promotion de la Fondation pour la Recherche Médicale dont il est le parrain. Au micro de RTL, il a également évoqué le tournage du prochain film de Robin Sykes, À nos âges. En effet, Thierry Lhermitte a expliqué à Ophélie Meunier qu’il tournait actuellement avec Patrick Timsit. Quand l’heure est venue de clore l’émission, l’acteur n’a pas hésité à s’en prendre à Jean-Marie Bigard, “qui est un grand humoriste mais qui a dit quelque chose” de profondément choquant.

“Tu crois vraiment que c’est une bonne idée d’avoir un régime militaire ?”

“Jean-Marie, l’autre jour tu as dit : ‘Quand est-ce que l’armée va entrer à l’Elysée, arrêter l’autre et le juger dans l’après-midi’. Alors ça, c’est un délit, je crois que ça s’appelle appel à la sédition”, a détaillé Thierry Lhermitte dans le Journal inattendu. “Mais est-ce que tu crois vraiment que c’est une bonne idée d’avoir un régime militaire ?”, a demandé l’interprète de Pierre Brochant dans Le Dîner de cons.

Et de poursuivre : “Moi, je n’ai pas envie du tout d’avoir Pinochet ou les colonels grecs en France et d’avoir une justice d’exception qui juge les gens dans l’après-midi”, a lâché le séduisant comédien de 68 ans. “Tu es un grand humoriste, mais là, Jean-Marie, ce n’est pas drôle du tout.”

Rappelons que Thierry Lhermitte est aujourd’hui le deuxième membre de la troupe du Splendid à critiquer l’humoriste critiqué pour ses théories complotistes et pour sa vulgarité.

“Il est fou quoi“

En effet, le 30 novembre dernier, Gérard Jugnot l’a vertement taclé sur le plateau de Cyril Hanouna. “Ça parle par soi-même. Je veux dire, il est fou quoi“, a jugé l’acteur. L’animateur de C8 a tenté de prendre la défense de l’humoriste : “C’est trop là ? En plus je vous le dis, il est sincère, moi je le connais bien“. Là, Gérard Jugnot a spontanément répondu : “Oui c’est ça le pire, mais Hitler aussi… Hitler était très sincère“.

Aussitôt, il s’est repris : “C’est pas comparable mais ce que je veux dire c’est le problème des élites. […] Non faut arrêter les bêtises quoi. Je trouve que les comiques ils ont le droit de dire. Mais ils ont pas le droit de faire de la politique. C’est un métier, c’est difficile. Y’en a qui le font pas bien, d’autres qui le font bien, moi je respecte ça. ”

Le 1er décembre, le principal intéressé avait aussitôt répliqué sur twitter : “Depuis que j’ai osé dire tout haut ce que certains pensent tout bas, on me traite de tous les noms… pas grave j’ai pas la peau épaisse. Vous le savez. mais de là à me comparer au pire monstre de l’histoire, je trouve que ça un poil “too much” non?” Au sein de la rédaction de LDpeople, on se demande quand la polémique cessera. A suivre !