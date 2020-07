Thierry Olive (L’amour est dans le pré) « drame », il est terrassé par un terrible événement, retour sur cette affaire

Thierry Olive est un candidat mythique de la non moins mythique émission de L’amour est dans le pré. Le public de l’émission, présentée par Karine Le Marchand, est tombé sous le charme de Thierry Olive. Doux, drôle et attachant, il a trouvé l’amour en la personne de Annie. Depuis, les fans de L’amour est dans le pré sont toujours heureux d’avoir de ses nouvelles. Mais pendant la période de confinement, ils apprenaient avec effroi que Thierry Olive traversait des moments extrêmement difficiles.

Thierry Olive affronte les épreuves comme il peut

Thierry Olive donnait de ses nouvelles aux fans de L’amour est dans le pré durant la période de confinement. Et l’agriculteur se serait bien passé de leur apprendre ces dernières nouvelles. En effet, il a été la victime d’un incendie qui a ravagé sa ferme. Heureusement pour lui, il n’était pas sur les lieux pendant que les flammes détruisait son bien. Mais les dégâts sont considérables et les pertes sont lourdes. Les pompiers sur place parviennent à maîtriser l’incendie mais un veau perd la vie dans le drame. Les fans de Thierry Olive ont donc été bouleversés par cette nouvelle. Et ils n’ont pas cachés leurs émotions à ce sujet.

@laink @HugoDelire36 @terracid J’ai vu une infos comme quoi la ferme de Thierry Olive aurais subis 2 incendie ce week-end… 😢 — [CATS] NickelRises (@piepieluis) April 21, 2020

Les internautes qui se sentaient concernés sont également des fans d’un duo de YouTubeurs délirants. Ils connaissent Thierry Olive car il est fan de leurs vidéos. Laink et Terracid, les YouTubeurs en question, avaient fait une vidéo en compagnie de Thierry Olive dans laquelle ils travaillaient à la ferme et jouaient à des jeux sur ordinateur. Un échange entre les passions respectives des protagonistes en somme.

Les fans le soutiennent depuis qu’ils ont fait sa connaissance à la télévision

Depuis 2012, lors de la diffusion de la saison 7 de L’amour est dans le pré, Thierry Olive devient la coqueluche du public. Ils sont toujours aussi heureux de savoir qu’il se porte bien et continue de couler des jours heureux avec celle qui est devenue sa femme, Annie. Mais ils ont bel et bien été choqués d’apprendre les déboires de l’agriculteur.

Voir cette publication sur Instagram Mais qu’il est chic ❤🎩 Une publication partagée par Fan Club Thierry Olive (@fan_club_de_thierry_olive) le 10 Févr. 2017 à 2 :00 PST

La période de confinement étaient terrible pour tout le monde. Mais elle aura été encore plus difficile à vivre pour Thierry Olive finalement. En effet, nous étions le 21 avril lorsque nous apprenions qu’un incendie ravageait la ferme de l’agriculteur. Cela faisant donc plus d’un mois que les mesures de confinement s’appliquaient en France. Elles ont duré jusqu’au 11 mai mais la pandémie est encore présente sur le territoire, et dans le monde. D’ailleurs, des rumeurs concernant un nouveau confinement sont de plus en plus nombreuses.

Il serait fort probable qu’à la rentrée ou avant la fin de l’été nous soyons contraints de suivre de nouvelles mesures de confinement. En effet, la pandémie reprend du terrain en Europe et en France également. Thierry Olive va devoir faire en sorte de survivre à une deuxième limitation de ses déplacements. Ce qui n’est pas idéal pour ses activités professionnelles.

La pandémie n’était pas de tout repos pour Thierry Olive

Mais ce sont bien tous les secteurs d’activités qui sont touchés par la pandémie. Nombreuses étaient les personnes qui ne parvenaient plus à joindre les deux bouts. Le chômage augmente alors que l’économie s’effondre. Mais le confinement était certainement la seule option pour limiter les dégâts sanitaires. En effet, cette période aura permis de limiter les contagions et de faire en sorte d’éviter la saturation des hôpitaux. Thierry Olive ne donnait pas son avis sur la question. Mais les fans de L’amour est dans le pré peuvent très bien imaginer son sentiment.

Thierry Olive est un homme plein de bons sens. Et il n’hésitera pas à faire passer la santé avant le travail. Pour sa fille et pour son épouse, Thierry Olive est capable de déplacer des montagnes. Impossible alors d’envisager qu’il serait d’accord d’accepter que ses proches puissent s’exposer à des risques pour leurs santés. D’ailleurs, en parlant de ses proches, il se trouve que ce ne sont pas les seules épreuves que Thierry Olive ait eu à affronter récemment. En effet, son épouse Annie subit les critiques incessantes de sa mère et de ses frères. Mais Thierry Olive n’a pas hésité une seule seconde à prendre position pour son épouse dans les querelles qui peuvent les opposer.

Voir cette publication sur Instagram Thierry et Annie ont malheureusement renoncé à un bébé 👪🤰👼💍💍😕 Une publication partagée par Fan Club Thierry Olive (@fan_club_de_thierry_olive) le 8 Févr. 2017 à 7 :21 PST

Les épreuves rapprochent Thierry Olive et son épouse

Annie n’avait pas tout de suite osé parle de la situation à son époux. Pétrifiée à l’idée de le mettre dans une situation délicate, elle préparait encaisser en silence. Mais la situation devînt rapidement intenable et elle ne pouvait plus garde cela pour elle. Ensuite, elle a donc pris son courage à deux mains pour faire part à Thierry Olive des reproches que lui faisait sa famille. Et à son grand soulagement, Thierry Olive ne peut pas envisager sa vie sans elle. Il va donc se fâcher avec sa mère et avec ses frères pour soutenir Annie.

Enfin, il indiquait même que ce qui comptait le plus pour lui était le bonheur de sa fille et de sa femme. Et il se trouve que le bonheur de sa fille passe par le fait d’avoir Annie près d’elle. Thierry Olive est alors une homme comblé par l’amour d’Annie qui rempli également le rôle de mère pour sa fille.

Thierry Olive a donc inquiété les fans de L’amour est dans le pré plus d’une fois dans les derniers mois. Cependant, les internautes et les autres espèrent que Thierry Olive et ses proches pourront profiter de l’été sans qu’une nouvelle catastrophe pointe le bout de son nez. Le point positif de toutes ses mésaventures, c’est que le couple est plus solide que jamais.