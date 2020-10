Thierry Olive (L’amour est dans le pré): regrette énormément ces choses dans sa vie de couple

Ce mardi 13 octobre, Thierry Olive a révélé des choses très personnelles sur son couple. Il était l’invité de Cyril Hanouna dans l’émission de C8 Touche pas à mon poste.

Peut-on trouver l’amour dans les émissions de speed-datings ?

Ce mardi 13 octobre, Cyril Hanouna lançait un nouveau débat : peut-on trouver l’amour dans les émissions de speed-datings ? Pour l’occasion, l’animateur de C8 accueillait un nouvel invité sur son plateau. Dans Touche pas à mon poste, l’agriculteur Thierry Olive n’a pas hésité à faire quelques confidences. Il regrette quelque chose énormément concernant sa vie de couple.

TPMP: L’agriculteur n’y est pas allé de main morte

Cyril Hanouna se demande à juste titre s’il est possible de tomber amoureux grâce à une émission de télévision. Pour y répondre, il a invité de nombreuses personnes bien placées pour répondre. Autour de lui se trouvaient notamment Marjolaine de Greg le millionaire, Diana de L’île de la tentation, Julien Bert et enfin Thierry Olive de l’Amour est dans le pré. L’agriculteur n’y est pas allé de main morte. Il a carrément dévoilé le plus gros regret qu’il a concernant sa vie de couple.

TPMP: 7000 personnes à leur mariage !

Thierry Olive a marqué durablement les fans de l’émission L’amour est dans le pré. L’agriculteur originaire de la manche a même fait sensation. Il faut dire que l’éleveur de vache présente un caractère fort sympathique. Il n’a pas perdu de temps lors de sa participation dans l’émission. Avec sa prétendante Annie, ils ont très vite accroché. Puis quelques mois plus tard, Thierry lui a passé la bague au doigt. Qui ne se rappelle pas de leur mariage ? Dans les rues de leur village, environ 7000 personnes étaient venues célébrer l’événement.

Son rêve d’enfant définitivement enterré

TPMP: Malheureusement, Thierry Olive n’a pas que de bons souvenirs concernant sa vie de couple. Il regrette notamment de n’avoir pu adopter un enfant. “J’ai un mal, c’est qu’on a jamais eu d’enfants. J’ai fait des démarches pour adopter mais c’est un casse-tête terrible aujourd’hui”, a-t-il commencé par expliqué. Il a poursuivi : “lorsqu’il y a des petits enfants qui sont dans la misère, on pourrait les aider parce que j’adore les enfants. Ma femme garde des enfants. Elle garde une petite fille, je suis son papa mais le papa de la ferme”.

TPMP: Son témoignage a bouleversé le plateau de Touche pas à mon poste. Les internautes également se sont dits émus par cette révélation. Heureusement pour Thierry Olive, il peut compter sur le soutien de son épouse. Un soutien indéfectible. Comme quoi, il est bien possible de trouver l’amour via des émissions de speed datings !

Alix Brun