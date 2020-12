Thierry Peythieu: sa très belle et grande déclaration d’amour à son ex Ingrid Chauvin

Comme souvent, les fêtes de fin d’année sont un moment propice à se rapprocher de ceux que nous aimons. Ainsi Thierry Peythieu, fait une émouvante déclaration sur les réseaux sociaux à ceux qui comptent le plus dans sa vie. D’ailleurs, il n’hésite pas à envoyer un message à son ex-femme, Ingrid Chauvin. Après plusieurs années de bonheur, le couple a en effet récemment pris la décision de se séparer. LD people vous explique comment le réalisateur à rappeler à Ingrid Chauvin combien elle est importante pour lui.

Ingrid Chauvin : son ex-mari Thierry Peythieu la cite dans ses vœux de Noël

Un joli moment de tendresse

Malheureusement, rien ne semble éternel dans la vie. D’ailleurs, c’est la douloureuse expérience que viennent de vivre Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu. Après plusieurs années de mariage et la naissance du petit Tom, le couple a décidé de suivre des chemins différents. Régulièrement les séparations sont l’objet de tensions extrêmes et de véritables déchirements. Pourtant entre les deux anciens tourtereaux, un certain respect mutuel semble d’actualité.

Mieux encore, Thierry Peythieu, le réalisateur de Camping Paradis, a vraisemblablement du mal à oublier celle qui a partagé sa vie. Ainsi, lors de la publication d’un émouvant cliché, il déclare une fois de plus son amour à son ancienne femme. LD People revient sur ce message très touchant qui aura probablement émue Ingrid Chauvin. En tout cas, voilà un message qui paraît très clair !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thierry Peythieu (@peythieut)

” Je vous aime “

Pour ces fêtes de Noël, Thierry Peythieu semble d’humeur très douce. Premièrement, il publie un message en rappelant l’importance de faire attention aux autres. “Joyeux Noël à toutes et à tous … Prenez soin de vous… La vie est plus importante que tout…“. Aussi, le réalisateur publie une photo vieille de près de 40 ans sur laquelle il apparaît aux côtés de sa sœur. “Noël, c’est la famille. Je voulais partager avec vous tout l’amour que je porte à ma grande sœur Nathalie… Et à mon petit prince Tom à qui je ressemble terriblement sur cette photo plein de tendresse”. Mais Thierry Peythieu ne s’arrête pas là. Car il n’a pas oublié Ingrid Chauvin dans cette liste des personnes chères à son cœur. LD People vous livre les déclarations du réalisateur.

En effet, Thierry Peythieu poursuit cet élan d’amour par une autre publication. Et sur celle-ci, ses sentiments sont assez précis. En effet, il ne manque pas de citer son ex-femme Ingrid Chauvin parmi les amours de sa vie. ” J’ai une pensée pour ma maman, mon amour de papa, Ingrid, Jade, Noémie, Guy, Christiane, Frédéric, Michel, Daniel, Philippe… au fond de mon cœur. Je vous aime. Joyeux Noël “. Le papa du petit Tom n’a donc pas oublié son ancienne compagne dans la liste de ses vœux. Il s’agit d’une preuve que malgré la séparation, les sentiments ne doivent pas tourner à la haine. Mieux encore dans ce cas-ci, la tendresse ne paraît pas avoir complètement disparu. Alors simple nostalgie ou désir de recoller les morceaux, le temps nous le dira. En tout cas, le message est passé de manière tout à fait limpide !