Thomas Dutronc en DEUIL! Abattu, il dévoile sa grande peine, pleure la mort de l’un de ses proches touché par la maladie !

Dans une récente publication sur Instagram, Thomas Dutronc fait part de sa tristesse. En effet le chanteur est une fois de plus touché par la mort d’un ami. Aujourd’hui, le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy rend hommage à un grand nom du show-business. Même s’il n’était ni chanteur ni acteur, Jean-Michel Boris a énormément fait pour le monde du spectacle.

Thomas Dutronc , une nouvelle fois en deuil

Une nouvelle victime de la covid-19

En quelques semaines, Thomas Dutronc a perdu deux personnes chères à son cœur. En octobre dernier, le fan de jazz rendait un vibrant hommage à Jean Paolini. Âgé de 74 ans, ce corse d’origine n’a pas survécu à la maladie. Très impliqué dans la vie de son village, Jean Paolini laisse le souvenir d’un homme généreux. En outre, l’homme de 74 ans comptait un grand nombre d’amis. À l’annonce de cette nouvelle, Thomas Dutronc avait réagi sur Twitter. Immédiatement, il avait souhaité honorer la mémoire de ce proche disparu. De plus, très inquiet de l’évolution de la pandémie, Thomas Dutronc passait un message très fort. ” Et si on se mettait tous à être vraiment vraiment raisonnable et vraiment vraiment responsable ? “.

Mais malgré ces conseils de prudence, les jours se suivent et se ressemblent. Chaque jour, la pandémie fait de nouvelles victimes. Aujourd’hui, Thomas Dutronc fait une nouvelle terrible annonce sur son compte Instagram. En effet, il doit déplorer une fois de plus, la perte d’un proche due à cette terrible maladie. Puisque Jean-Michel Boris nous a quitté.

” Nous perdons l’un de nos pères ! “

Depuis l’annonce de cette disparition ce samedi 7 novembre, les hommages se multiplient. En effet, l’homme disparu aujourd’hui était l’un des piliers de la culture française. Très triste, Thomas Dutronc s’est exprimé sur Instagram. Dans ce message très émouvant, il se souvient d’un homme avec des qualités extraordinaires. ” Ta gentillesse, ta délicatesse, ta sensibilité étaient exceptionnelles … Tu étais ce genre d’homme dont le sourire illuminait le monde… Puisqu’on ne pourra pas être à ton enterrement mon cher Jean-Michel Boris, on pense à toi et à ta famille “. Âgé de 87 ans, Jean-Michel Boris est décédé le vendredi 6 novembre 2020. Durant de très nombreuses années, il a été le directeur de la célèbre salle de spectacle L’Olympia. Au cours de sa vie, il aura aidé un nombre incroyable d’artistes.

Selon Thomas Dutronc, cette disparition est une véritable perte. ” L’Olympia, c’est une histoire de famille unie par les liens du cœur et de la passion pour le spectacle. Avec la disparition de Jean-Michel Boris, nous perdons l’un de nos pères et le monde de la culture, l’un de ces bienfaiteurs “. D’autres grands noms du spectacle ont eux aussi fait part de leur tristesse. Parmi les nombreux témoignages, la comédienne et humoriste Muriel Robin a fait part de son émotion sur son compte Twitter : ” Je t’aimais beaucoup Jean-Michel… Merci “. Sur le cliché de Thomas Dutronc, les internautes découvrent le nom de Jean-Michel Boris écrit en lettres de feu sur le fronton de l’Olympia.

Même si cette perte est accompagnée de tristesse, tous veulent se souvenir d’un homme rempli de qualité. Durant son existence, Jean-Michel Boris aura notamment aidé beaucoup d’artistes.