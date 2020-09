Thomas Dutronc: énervé comme jamais, il dézingue violemment des artistes des Enfoirés

Il y a quelques jours, Thomas Dutronc donnait une interview dans laquelle ses déclarations contre certains artistes des Enfoirés risquent de faire grand bruit. Selon le fils de Jacques Dutronc et de Françoise Hardy, certaines personnalités utiliseraient la cause des Restos du Cœur uniquement pour assurer leur propre promotion. Le chanteur reconnaît même que l’ambiance au cœur de l’événement annuel, a fortement changé au cours des années. D’un groupe d’amis réunis autour de la cause chère à Coluche, ce serait aujourd’hui chacun pour soi. Selon Thomas Dutronc, l’esprit même des concerts et de la grande soirée de gala a complètement changé. ” Des fois, il faut jouer du coude avec certains collègues qui ne sont pas naturels dans leur manière d’être et qui sont là pour être vu, pour passer à la télé. Ils vont te mettre un coup de coude. Il y a des gens comme ça là-bas ” expliquait-il déjà, lors d’un entretien accordé au magazine Télé Loisirs en 2018.

Alors qu’il était l’invité de On refait la télé sur RTL, le passionné de jazz et de musique manouche remettait en cause sa prochaine participation au spectacle des Enfoirés qui devrait avoir lieu au début de l’année prochaine. Pour expliquer cette probable absence, l’artiste de 47 ans évoque des problèmes d’agenda : ” C’est une histoire de planning et en janvier ça risque d’être un petit peu compliqué. Autant, je passe toujours un moment extraordinaire avec toute la troupe, on rencontre des gens fabuleux et c’est vrai que c’est important de faire un effort pour les gens qui ont faim, mais c’est beaucoup de stress, de travail. C’est une énergie folle. Pour nous, c’est toute une semaine de répétition de 11 h à 2 h du matin minimum. C’est extrêmement fatiguant. La dernière fois, j’ai mis 3 semaines à m’en remettre “.

Lors de cet entretien, Thomas Dutronc évoquait également des artistes qui ne s’impliquent pas totalement dans l’émission annuelle qui soutient Les Restos du Cœur. Sans émettre de jugement, il remarque néanmoins que certaines célébrités souhaitent uniquement participer au spectacle diffusé à la télévision, même s’il reconnaissait une certaine évolution. ” Là-dessus, la politique a changé. À un moment, il y avait trop de gens qui venaient que pour l’émission télé. Donc ce n’était pas très juste par rapport à ceux qui venaient dès le début. Après ça s’est durci, c’était soit vous venez tout le temps, soit on ne vous verra pas. Après, on ne peut pas demander ça à certaines personnes. C’est toujours une espèce de diplomatie, ce sont les producteurs de l’émission qui regardent ça, mais c’est plutôt toujours fait de manière assez juste et élégante. Là-dessus, tout se passe bien. Je trouve aussi que si on ne peut pas faire autrement que de venir au dernier moment, c’est bien. Mais si on peut faire autrement, c’est mieux parce qu’on est plus dedans musicalement. On vit mieux les chansons quand on répète depuis le début, après, c’est un peu épuisant “. Le chanteur regrette également l’absence de grands noms comme Alain Souchon, Eddy Mitchell ou encore Francis Cabrel alors que des gens beaucoup moins connus sont là pour des raisons de mise en valeur personnelle.

Très attaché à cette institution, Thomas Dutronc se souvient avec émotion de sa première participation aux Enfoirés : ” La première année, ils m’ont reçu vraiment tellement gentiment et puis j’ai rencontré les gens vraiment sympa “. Même si son emploi du temps l’empêchera peut-être de participer à la prochaine édition, le chanteur reconnaît déjà que l’événement à quelque chose de spécial pour lui : ” Rien que pour rigoler un peu au bar avec Kad Merad, j’ai envie d’y aller parce qu’il est tellement drôle. C’est quand même bon enfant, une grande famille ” expliquait le chanteur.

Après Toulouse en 2018 et Bordeaux en 2019, c’est la belle ville de Lyon qui accueillera donc le concert des Enfoirés du mercredi 13 au lundi 18 janvier 2021. Un retour dans la cité des Gones, 6 ans après un passage mémorable en 2012 et un autre en 2006. Un événement qui aura bien évidemment lieu avec des mesures sanitaires strictes comme l’annoncent les producteurs. La Halle Tony Garnier de Lyon accueillera le spectacle des Enfoirés dans des conditions bien particulières. Si d’habitude l’enceinte peut accueillir jusqu’à 17 000 spectateurs, cette fois-ci, ce seront seulement 5 000 personnes qui seront autorisées à accéder à la salle de spectacle. Toutes les places seront assises limitant fortement l’affluence.

Dans une déclaration récente, l’une des grandes habituées de l’œuvre caritative la plus célèbre de France, revenait sur ces changements et sur l’importance qu’ont toujours Les Restos du Cœur. Alors que le journaliste de RTL lui demande ce qu’il en était du concert annuel des Enfoirés, la comédienne et humoriste, Michèle Laroque donnait son sentiment sur les chances que le spectacle ait lieu dans de bonnes conditions. ” Je ne suis pas voyante, je ne sais pas. Mais sincèrement, je l’espère parce qu’on a besoin de faire ces concerts “. Elle évoquait également la possibilité que le spectacle soit modifié en raison des obligations sanitaires ” Peut-être que l’année prochaine, je n’en sais rien, on pourrait avoir un public plus restreint, mais l’essentiel, c’est que ce soit filmé par TF1, que TF1 nous l’achète, que ça apporte beaucoup d’argent pour Les Restos du cœur. Pour l’instant, on est tellement dans le vide. On ne peut pas faire des réflexions sans avoir d’autres éléments. Mais quand on va comprendre ce qui se passe et comment on peut vivre les choses, on va se réunir avec ceux qui s’occupent de produire le show et voir comment on peut faire “. Dans tous les cas, ce qui semble important, c’est que l’événement est lieu, et ce même si les conditions ne sont pas optimales. ” Sincèrement faire le show avec un public restreint et filmé, parce que c’est ça qui rapporte beaucoup d’argent, ça, je pense qu’on peut le faire “.

Au sujet de Thomas Dutronc, ses dernières déclarations laissent encore planer le doute sur sa prochaine participation et le casting final n’est, de toute manière, pas encore connu à ce jour. Beaucoup se demandent également si cette année, on pourra peut-être retrouver Jean-Jacques Goldman qui s’est écarté du spectacle des Enfoirés depuis plusieurs années et qui était un peu le papa des Enfoirés depuis la disparition de Coluche. Un artiste à qui l’on doit notamment la célèbre chanson qui illustre la cause en faveur de ceux qui ont faim et de ceux qui ont froid.