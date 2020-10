Thomas Dutronc très mal! Il dévoile une très triste nouvelle sur la toile !

Thomas Dutronc partage sa tristesse sur les réseaux sociaux. Le fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy vient en effet de perdre une connaissance très proche. Le chanteur a posté un message sur Twitter pour faire part de son soutien à la famille de cet ami disparu des suites du coronavirus.



Alors que des mesures extraordinaires viennent d’être prises par le gouvernement, la Covid-19 continue de frapper. Malgré le couvre-feu instauré dans 54 départements, les chiffres de la pandémie continuent de grimper de jour en jour. Et si Thomas Dutronc ironisait sur la maladie il y a quelques mois, aujourd’hui il est lui aussi touché de plein fouet. Car lors d’une interview au mois d’avril dernier, l’artiste, comme beaucoup, n’avait peut-être pas pris pleine conscience de la situation. Quand on lui demandait des nouvelles de ses parents à l’époque, Thomas Dutronc en v avec plaisir. Car pour son père, il affirmait que le confinement ne changeait pas grand-chose. “ Mon père habite une grande maison donc il est confiné depuis longtemps. Il a bien répété ” avait plaisanté le chanteur. Par contre, il s’était montré beaucoup plus inquiet pour sa mère, Françoise Hardy. Car l’égérie des années 70 a effectivement une santé beaucoup plus fragile. Elle a notamment été touchée par plusieurs cancers ces dernières années.” Pour ma mère, on est tous un peu inquiets pour elle. Elle est en rémission après avoir subi des radiothérapies et des chimiothérapies. Elle fait partie des personnes à risques ” avait déclaré le guitariste de jazz.

Mais ce vendredi 23 octobre dernier, Thomas Dutronc devait faire une toute autre sorte d’annonce. Sur Twitter, il saluait la mémoire d’un homme qu’il a très bien connu “. Notre ami Jean Paolini qui a tant fait pour son village nous a quittés à l’âge de 74 ans, après je crois plusieurs mois en réanimation, la COVID aura eu raison de lui, son sourire et son intelligence ” a écrit Thomas Dutronc.

Notre ami Jean Paolini qui a fait tant pour son village nous a quittés à l’âge de 74 ans, après je crois plusieurs mois en réanimation, la #Covid aura eu raison de lui, son sourire et son intelligence. pic.twitter.com/yOEZ6At4ak — Thomas Dutronc (@ThomasDutronc) October 23, 2020

Bien décidé à faire prendre conscience que l’époque n’est plus à la plaisanterie, le fan de musique manouche a également fait passer un message rempli de gravité ” Et si on se mettait tous à être vraiment vraiment raisonnables et vraiment vraiment responsables ? “ a martelé le musicien de 47 ans. Comme il l’explique également dans sa publication, ces dernières semaines, il a rencontré d’autres personnes touchées par la maladie. Il prend même l’exemple d’une amie diagnostiquée positive au début de la pandémie et qui souffre toujours aujourd’hui de graves séquelles. Pour Thomas Dutronc, l’heure est n’est plus à la légèreté. Et il demande à tous d’enfin prendre les choses au sérieux. Le deuil de cet ami disparu lui aura fait prendre conscience que désormais personne n’est à l’abri. Et s’il s’inquiète pour ses proches et particulièrement pour sa mère Françoise Hardy, il supplie que chacun prenne ses responsabilités. Car même si de nombreuses mesures sont prises par le gouvernement, c’est à chacun de se montrer à la hauteur du défi qui nous attend. Par ce message, Thomas Dutronc a surtout souhaité rendre hommage à Jean Paolini. La disparition de cet homme bien connu en Corse a également été l’occasion de nombreux messages de condoléances parus dans la presse de l’Île de beauté.