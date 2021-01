Thomas Vergara au plus mal, hospitalisé d’urgence, très mauvais moment pour le chéri de Nabilla

Ce mercredi 6 janvier 2021 ne sera sans doute pas un bon souvenir pour Thomas Vergara. Après avoir ruiné sa belle Lamborghini, le jeune homme s’est blessé à la cheville. Nabilla a été dans l’obligation de l’emmener à l’hôpital afin de savoir s’il s’était cassé quelque chose. La rédaction de LD People vous raconte la journée dingue du candidat de télé-réalité.

Les malheurs de Thomas Vergara

Il y a des jours où il serait préférable de ne jamais se lever de son lit. Thomas Vergara l’a appris à ses dépens. En effet, dès la matinée, alors qu’il était sur l’autoroute, le jeune homme a vu sa belle Lamborghini ruinée : “Un camion rempli de pierres a fait tomber une pierre sur la route et elle a rebondi sur mon pare-brise. C’est une dinguerie, je n’ai jamais vu ça de ma vie. Je suis dégoûté. Quand j’ai vu ça je n’en ai pas cru mes yeux, c’est incroyable. Et le mec est parti. C’était sur l’autoroute. C’était soit ça, soit je pilais et je me prenais les voitures de derrière…” a-t-il notamment dit sur les réseaux sociaux.

Thomas Vergara “dégoûté” : sa voiture de luxe ruinée, il raconte – Pure People https://t.co/wnTF6gWoEe — Lux.Tech.Intell (@Lux_Tech_Intell) January 7, 2021



Mais les malheurs ne s’arrêtent pas là et Thomas Vergara va ensuite se rendre à un match de foot pour décompresser. Mauvaise idée, puisqu’il s’est blessé au cours de son match: “Je suis dégoûté, au foot je me suis tordu la cheville, je n’arrive plus à marcher. J’ai trop mal. J’ai la cheville bleue” explique-t-il. Quelques minutes plus tard Nabilla en remet une couche et déclare à ses abonnés : “On vient de rentrer et là, on a retrouvé un grand blessé. Il a joué au football, et il a trop mal à la cheville. Il a le pied cassé et tout, Oh mon Dieu, il a trop mal… On va devoir aller à l’hôpital. C’est ça d’aller au foot sans sa petite femme !“.

Thomas contraint d’aller à l’hôpital

Evidemment, s’ils pensaient que la blessure était bénigne et qu’il ne fallait pas aller aux urgences, Nabilla prend une nouvelle fois la parole, pour annoncer qu’ils allaient aller à l’hôpital : “Olala et c’est parti, on va à l’hôpital, pas le choix (…) Aujourd’hui on a eu que des misères. Premièrement, il s’est pris une pierre sur le pare-brise, donc il a explosé en mille morceaux. Le truc improbable, la voiture est neuve. Je me dis que ce n’est pas grave. Et après, il m’appelle pour me dire qu’il a trop mal à la cheville. Son pied pend, trop bizarre“.

Nabilla conduit son mari Thomas Vergara aux urgences ! https://t.co/il5WrMzc1f — MCE TV (@mce_tv) January 8, 2021



Nabilla et Thomas n’ont posté aucune vidéo en direct de l’hôpital fort heureusement. Pour autant, la jeune femme a tout même souhaité donner des nouvelles et a simplement publié une photo d’eux allongés avec en légende : “Il dort ma vie, j’espère qu’il n’a pas mal“. Nous aussi à la rédaction de LD People on espère que les péripéties pour lui s’arrêtent là.