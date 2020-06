Thomas Vergara: ses déclarations choquantes sur l’histoire du couteau, il s’exprime

Thomas Vergara des révélations inédites sur l’affaire du couteau. Suite à une grosse dispute, Thomas Vergara a failli perdre la vie après avoir reçu un coup de couteau à la poitrine de la part de Nabilla Benattia, sa femme aujourd’hui.

« On est vachement oppressé et ça crée des tensions. On est constamment ensemble, alors on vit tout ensemble : les émotions, les énervements. Notre relation est plus fusionnelle que passionnelle. (…) On s’est disputé pour rien, c’est allé très vite. » avait-il alors confié.

Mise en examen pour « tentative de meurtre », finalement requalifiée en « violences volontaires aggravées », Nabilla avait passé près de six semaines en détention provisoire. Libérée sous contrôle judiciaire, elle avait l’interdiction totale d’être en contact avec Thomas Vergara et de quitter la France. Mais leur amour est si passionnel qu’ils bravent les interdictions judiciaires, se rejoignent dans un hôtel et commencent une longue cavale durant laquelle ils vivent en cachette.

Si aujourd’hui mariés, heureux parents d’un petit Milann, Nabilla et Thomas vivent à Dubaï dans leur somptueuse maison, et reviennent sur leur « affaire du couteau » presque 6 ans plus tard.

Voir cette publication sur Instagram Notre plus belle récompense 🙏🏼❤️ #TDS Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 22 Mai 2020 à 8 :08 PDT

De leur rencontre dans l’émission « Les anges de la téléréalité », jusqu’à l’affaire du couteau, livrant leur quotidien dans les moindres détails sur les réseaux sociaux, que ce soit de leurs moments de bonheur comme de leurs moindres disputes, les deux tourtereaux ne cessent depuis des années de faire la une des médias.

Et si ces derniers temps, ils ne partageaient que beaucoup de disputes, aujourd’hui, ils dévoilent des révélations qui choquent les internautes ! Non seulement tout semble aller très mal entre Nabilla et Thomas Vergara, mais le couple serait même au bord de la rupture !

Tous deux très actifs sur les réseaux sociaux, ils confient leur tension et crises conjugales, et ce, notamment depuis la crise sanitaire qui sévit dans le monde. « Le confinement n’arrange pas les choses », a reconnu le beau brun de 33 ans sur Snapchat.

Une proximité et un enfermement forcé qu’ils ont pourtant déjà bien connu dans le passé, puisque le couple a vécu caché jusqu’au jugement de Nabilla « Pour rester ensemble, nous avons préféré nous enfermer » révèle alors Thomas Vergara. « D’ailleurs, je me souviens que cette année-là, nous étions dans un tout petit appartement, c’était en plein été, un cauchemar… ». Ils s’étaient réfugiés dans le sud de la France.

Voir cette publication sur Instagram Unis pour la vie 👼🏻 💍💕 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 7 Avril 2020 à 6 :05 PDT

« Nous, on est déjà resté confiné un an ensemble, un an ! On n’avait pas le droit de se voir, alors on est resté caché tout ce temps enfermé dans un appartement, sans sortir pratiquement. Juste pour rester ensemble. C’était long… Alors ce n’est pas ce confinement de quelques mois qui va nous séparer. C’était un tout petit appart’ dans le sud de la France, un studio. C’était pendant l’été, il faisait chaud, c’était un cauchemar ! », se souvient Thomas. « C’était vraiment tout petit, genre une pièce. On a survécu à ça ! » ajoute alors Nabilla.

Confinés actuellement à Dubaï avec leur petit Milann de 6 mois, depuis la pandémie mondiale du covid-19, Nabilla et Thomas semblent pourtant avoir du mal à vivre ce nouvel enfermement obligatoire. Vivre en couple enfermé 24h/24 commence à taper sur les nerfs de ces tourtereaux, tous deux dotés d’un tempérament particulièrement impulsif et sanguin.

Thomas Vergara se confie sur son compte Snapchat et révèle qu’il y a beaucoup de tension dans leur couple : « On en a marre » ! « On se confine entre nous depuis huit ans. Mais d’habitude, on peut bouger, s’aérer… C’est ce qui fait que ça tient. Mais là, c’est home home home. C’est très dur. Ce qu’il y a, c’est que pour un frigo mal fermé, ça peut péter à tout moment ». Thomas révèle alors qu’ils sont au bord de la rupture :

« Je ne vais pas vous mentir, cela fait quelques jours que Nabilla et moi ne nous sommes pas trop parlés, à cause de l’enfermement ». « Je pense que nous en avons assez, …. Nous ne sommes pas divorcés, mais c’est juste que le temps presse et que nous cherchons des problèmes là où il n’y en a pas, alors voilà ». Et il finit par révéler qu’ils en sont arrivés à dormir dans des chambres séparées. “Je pense qu’il y a de l’eau dans le gaz dans tous les couples, c’est sûr. Plus de 40 jours d’enfermement, c’est obligatoire”, a-t-il ainsi conclu.

Nabilla s’était, elle aussi, confiée sur son compte Snapchat et avait déjà révélé les tensions qu’ils avaient du mal à surmonter « On ne se croise pas. […] On se fait la garde partagée du petit à la maison. […] Je pense qu’on ne se supporte plus. Après, on ne va pas se mentir, le confinement ça a foutu un bordel énorme. […] Peut-être qu’on a fait le tour ? Peut-être que c’est la fin aussi, sait-on jamais », avait-elle ainsi avoué à sa communauté.

Ce confinement, aura-t-il raison de leur couple ? Des disputes, que ces jeunes parents semblent très mal surpasser aujourd’hui, et qui peuvent très vite dégénérer, comme ils en avaient déjà fait la preuve avec l’affaire du couteau.

Sur Snapchat, la jeune maman de 28 ans avait confié, mal vivre cet enfermement. Une situation qui lui pesait énormément. La maman du petit Milann, réconciliée depuis peu avec son père après des années de séparation, avait aussi expliqué en larmes que son père n’avait toujours pas vu son bébé depuis sa naissance :

« Mon père devait venir à Dubaï pour rencontrer mon fils ! Milann a six mois et mon père ne l’a toujours pas vu… Ça me gave un peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j’en ai vraiment marre ! Les voyages, je m’en fous ! Ce qui me soûle, c’est que mon père n’est pas encore vu mon fils. Ça me rend dingue ! Je suis en très bon terme avec lui, c’était prévu et ça fait longtemps que je ne l’ai pas vu ».

Nabilla et Thomas Vergara devront s’armer encore d’un peu patience et de calme, et attendre la réouverture prochaine des frontières prévue début juillet, pour pouvoir être libre de leurs mouvements. Il est à espérer pour le couple, qu’ils sauront rester calme et qu’un nouveau drame ne se prépare pas.