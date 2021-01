Thomas Vergara: “Je suis dégoûté”, sa Lamborghini massacrée, il s’exprime et dévoile tout!

Thomas Vergara est l’époux de Nabilla, le papa du petit Milann. C’est une vedette bien connue des internautes. Et il a été victime d’une terrible mésaventure ce 6 janvier dernier. Heureusement, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Mais il a évité le pire! Il dévoile à ses fans l’accident dont sa voiture de luxe a fait les frais, sur Snapchat. Alors qu’il conduisait, sur l’autoroute, le camion qui était devant lui laisse échapper un caillou de sa remorque. Le drame c’est que Thomas Vergara n’a rien pu faire pour l’éviter. Son pare-brise est en miette et il est contraint de se rendre au garage pour réparation. LDPeople vous raconte tout.

Thomas Vergara s’est fait très peur

Thomas Vergara n’est pas peu fier de sa voiture. Comme tout un chacun, son véhicule est une chose précieuse dont il prend le plus grand soin. Qu’elle ne fut pas alors sa déception de la retrouver dans cet état. En effet, le pare-brise de sa Lamborghini est à changer de toute urgence. Il ne pouvait pas anticiper cet événement tragique. Comme il le déclare sur Snapchat, il était sur l’autoroute lors de l’incident.

Impossible alors de tenter d’éviter le projectile au dernier moment. Certes, il aurait pu le faire. Mais il aurait mis en danger sa vie et celle des conducteurs qui étaient derrière lui. C’est donc le cœur lourd qu’il a reçu cet impact important sur son pare-brise. Heureusement pour lui, la pierre échouée du camion qui roulait devant lui n’a pas traversé le pare-brise. Et il a su garder son sang froid pour rouler jusqu’au garage par la suite. LDPeople vous résume ensuite son intervention sur Snapchat.

L’époux de Nabilla aurait pu avoir de mauvais réflexes et créer un terrible accident en réagissant autrement. Néanmoins, Thomas Vergara n’en était pas moins choqué. En effet, quand il raconte l’histoire de sa mésaventure aux internautes, il se dit “dégoûté”. Mais surtout, il ne s’attendait pas à vivre un tel événement. Pour lui, la scène est irréaliste: “C’est une dinguerie” dit-il alors. La papa de Milann avait vraiment du mal à y croire.

Sa voiture de luxe en réparation

Direction le garage pour réparer les dégâts. De plus, le camion qui a causé l’impact sur le pare-brise de sa voiture ne s’est pas arrêté. Il se peut que le conducteur transportant des cailloux ne se soit même pas aperçu avoir fait des dégâts. Pire encore, Thomas Vergara n’est peut-être pas le seul à avoir reçu un projectile sur son pare-brise. Qui sait les conséquences dramatiques qu’ont pu causer cette cargaison.

Mais toute cette histoire ne sera bientôt plus que de l’histoire ancienne. Et nous pouvons être certains que Thomas Vergara ne restera plus derrière un camion transportant des cailloux à l’avenir. Cette mésaventure aura servi de leçon au père de famille. Pas question de se retrouver dans un tel état de stress et de risque de sitôt. L’ancien candidat de Secret Story 6 s’est fait peur. Bien qu’il soit déçu de constater de tels dégâts sur sa Lamborghini, il est tout de même conscient d’avoir eu les bons réflexes et d’avoir éviter le pire.