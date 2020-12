Thomas Vitiello (Secret Story) métamorphosé, méconnaissable, plus mince que jamais, (photo) de sa nouvelle vie à Londres

En juillet 2010, Thomas Vitiello intégrait Secret Story avec son secret: “Je suis né hermaphrodite”. 10 ans plus tard, le compère de Benoît Dubois a perdu de vue son ami. Il vit désormais à Londres une nouvelle vie. Métamorphosé, il semble s’épanouir entre maquillage et mode drag queen !

Les téléspectateurs s’en souviennent comme de l’inséparable Josiane du duo “Brigitte et Josiane”. En effet à l’époque, Thomas Vitiello n’avait que 18 ans. Mais déjà, il crevait l’écran dans “Secret Story”. Au sein de la rédaction de LDpeople, on s’en souvient encore. Avec son meilleur ami Benoît Dubois, il faisait des sketchs sous les pseudos “Brigitte et Josiane”. Mais dès que les projecteurs se sont éteints, leur amitié s’est évanouie…

“Je suis né hermaphrodite”.

En 2010, pour la 4eme saison de Secret story, les téléspectateurs devaient deviner le secret de Thomas Vitiello, né hermaphrodite. De cette expérience télévisée, c’est son meilleur ami qui en est ressorti gagnant. Thomas Vitiello lui, a préféré couper les ponts avec la surmédiatisation. Il a alors traversé la Manche, direction Londres.

La passion de Thomas Vitiello : les perruques blondes ou roses et les paillettes.

C’est en tant que make-up artist que le jeune homme trouve aujourd’hui son épanouissement. Il collabore d’ailleurs avec les plus grands noms de la haute-couture comme la maison Dior. Et pendant son temps libre, Thomas Vitiello excelle dans le transformisme, en tant que drag-queen. Tous les déguisements le font rêver, surtout les perruques blondes et les paillettes.

“Je pensais que Benoît était un ami pour moi mais je me rends compte que non.”

Le 9 mai 2020, l’ancien candidat de la Maison des secrets a créé un compte Instagram dédié à sa passion, The Only Josiane, où l’on peut suivre toutes ses transformations. Il est donc loin le temps où Thomas Vitiello ne se voyait pas vivre loin de son acolyte. “C’est une amitié qui s’est terminée mais sans vraiment de raison. Chacun a choisi son chemin. Lui a arrêté la télé, moi j’ai décidé de continuer. Petit à petit, nos chemins se sont éloignés. Je lui souhaite que du bon“, avait expliqué à Purepeople.com Benoît Dubois en 2017.

De son côté, Thomas Vitiello avait mal vécu que son ex-BFF prenne ses distances. « Depuis qu’on ne travaille plus ensemble, j’ai plus rien donc ça me déçoit un peu. Je pensais que Benoît était un ami pour moi mais je me rends compte que non », avait-il confié pour sa part dans les colonnes de Télé-Loisirs en 2015.

Celui qui campait Brigitte avait alors répondu à son ancien partenaire de jeu. Dans Télé Star, par média interposé donc, il lui avait transmis le message suivant : « Nous ne sommes plus en contact. Nous avons vécu de belles choses et je l’apprécie beaucoup mais il a pris la décision de tout arrêter car il n’en pouvait plus des médias. Il avait envie d’être tranquille. Vous savez, il n’avait que 17 ans lorsqu’il a participé à Secret Story. » Une chose est sûre, la page est belle et bien tournée entre les deux !