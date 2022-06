TikTok accueille Johnny Depp en héro après son procès gagné contre son ex femme Amber Heard. Plus de 3 millions de followers !

La fin du procès

Johnny Depp a copieusement fêté sa victoire face à Amber Heard après le procès pour diffamation qui les a opposés durant 6 semaines. Soulagé du verdict et de la fin d’un procès difficile où ont été exposés des éléments très intimes, la star aurait dépensé la coquette somme de 50 000 pounds soit 58 000 euros, en effet il a invité ses proches au restaurant indien Varanasi et l’a privatisé. Le manager a dû se plier aux multiples exigences de l’acteur. « J’étais choqué. (…) Son équipe de sécurité est arrivée, a inspecté le restaurant », a-t-il expliqué.

Le compte officiel de Johnny depp sur TikTok

Johnny Depp a récemment créé un compte tiktok qui a comptabilisé plus de 3 millions d’abonnés en deux jours. Sa côte de popularité n’aura peut-être jamais été aussi grande.

La semaine dernière, le procès très médiatisé de Johnny Depp contre Amber Heard trouvait son issue avec un verdict plutôt favorable à l’acteur. En effet, le jury du tribunal de Fairfax, en Virginie, a finalement déclaré Amber Heard coupable de diffamation contre son ex-mari et infligé à l’actrice 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Johnny Depp, également reconnu coupable de diffamation, devra verser deux millions de dollars à l’actrice.

Quelques jours après le verdict, Johnny Depp a débarqué sur le réseau social TikTok. Et il ne s’agit pas d’un faux compte puisqu’un petit macaron bleu atteste de son authenticité.

Johnny Depp n’a encore rien posté sur TikTok. L’acteur est déjà présent sur les réseaux sociaux via Facebook, avec 13 millions de fans, et Instagram, où il compte 24,5 millions d’abonnés.

Le déferlement médiatique

On peut tout de même s’interroger sur l’engouement que ce procès à engendrer, certes la diffusion sur YouTube et l’intervention de personnalités célèbres ajoutent au côté sensationnel de ce procès mais nous avons rarement vu une telle implication du public dans un procès. Même le procès Weinstein, coupable de bien plus graves accusations que Amber Heard n’a pas autant ému le public. Mais les réseaux sociaux n’ont pas manqué l’occasion de diaboliser une femme plus qu’elle ne le méritait.

Dans un entretien avec Today, l’avocate d’Amber Heard, Elaine Bredehoft, a annoncé que Amber Heard avait l’intention de faire appel du verdict du jury. « Elle a d’excellentes raisons de le faire » a-t-elle poursuivi.

« On l’a diabolisée ! On a laissé faire dans ce tribunal des choses qui n’auraient pas dû être autorisées et ça a provoqué de la confusion chez le jury. Nous n’avons pas été autorisés à leur parler du jugement britannique »

L’avocate précise d’ailleurs que, selon elle, la campagne de diabolisation d’Amber Heard et de soutien à Johnny Depp sur les réseaux sociaux a joué un grand rôle dans la décision des jurés.

« C’est impossible qu’ils n’aient pas été influencés par ça. C’était horrible. C’était vraiment, vraiment à sens unique ».

PROCÈS DEPP / HEARD : L'actrice Amber Heard est reconnue coupable de diffamation dans une intention malveillante contre Johnny Depp, conclut à l'unanimité un jury américain après 13h de délibération. Elle est condamnée à payer 15 millions de dollars à Johnny Deep. pic.twitter.com/SJBnO5Wri8 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 1, 2022

Johnny Depp n’a pas été déclaré innocent



Les fans de Johnny n’ont retenu que ce qu’ils voulaient entendre, certes Amber Heard est coupable mais Johnny Depp n’est pas complètement innocent pour autant, ni dans ce procès, ni dans ses actions passées. D’une part il a bien été reconnu coupable lui aussi de diffamation envers son ex femme et doit verser 2 Millions de dollar, certes nous sommes loin des 15 millions dus par Amber Heard mais si elle a été déclarée coupable il n’a pas été déclaré innocent pour autant.

On se souvient aussi qu’il a apporté son soutien à Roman Polanski quand les États Unis avaient demandé l’extradition de celui-ci, il avait déclaré à l’époque :

“Il est clair que quelque chose se trame, quelqu’un s’est entendu avec une autre personne. Sans doute y a-t-il de l’argent en jeu, mais pourquoi maintenant ?”

ou encore :

“Il a 75 ou 76 ans, il a deux beaux enfants, il a aussi une femme avec qui il vit depuis longtemps. Il ne rôde pas dans les rues”

Il est aussi le meilleur ami du chanteur Marilyn Manson (parrain de sa fille Lily Rose Depp) accusé d’agression lui aussi.

Ce genre d’anecdotes constellent son parcours et devraient permettre de nuancer le soutien sans mesure qu’il reçoit.