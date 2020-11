Timothée “12 coups de midi” : cette incroyable raison pour laquelle le duplex a été interrompu !

Ce 21 novembre, un ancien champion des Douze coups de midi a fait son retour dans l’émission. Grâce à un duplex, l’ex-maître de midi est venu saluer Jean-Luc Reichmann et Léo, l’actuel champion. Mais cette visite a été interrompue pour une raison très particulière. Non, il ne s’agit pas d’un souci technique ou d’un événement du même type, mais bien à cause d’un tout autre genre de problème.



Timothée : le Grand Maître de midi fait son retour



Un candidat qui a marqué l’émission



En 2017, Timothée est encore étudiant. Pourtant, malgré son jeune âge son passage dans Les douze coups de midi a véritablement marqué l’émission. Doté d’une grande culture, le jeune homme devient rapidement le chouchou du public. Au fil des émissions, il devient même indétrônable. Mieux encore, il réussit à se hisser parmi les dix plus grands gagnants des Douze coups de midi. Alors ce retour face à Jean-Luc Reichmann et Léo paraît être un grand événement pour le programme de TF1. De toute évidence, le présentateur du jeu semble d’ailleurs très heureux de retrouver son ancien protégé.



Il faut bien avouer que l’ancien candidat a laissé un bon souvenir dans Les douze coups de midi. De plus, le jeune homme originaire de l’Aveyron fait partie des anciens candidats préférés des téléspectateurs. Pour preuve, ce n’est pas la première fois que Thimothée apparaît dans l’émission depuis son départ. Car en plus de ses capacités à répondre à toutes les questions, Timothée est un garçon hyper attachant.



Jean-Luc Reichmann : Une entrevue qui tourne mal



Pourtant, tout a parfaitement commencé. Et Jean-Luc Reichmann ne cache pas sa joie de pouvoir annoncer la présence de Timothée. Même si c’est par caméras interposées, cette petite visite ravit le mari de Nathalie Lecoultre. Mais très rapidement, la situation se complique. Car en direct de chez lui, Timothée rencontre quelques petits problèmes. En effet, le jeune homme est agriculteur et il se produit un événement particulier au cœur de sa ferme. Dès lors, le dialogue entre l’ancien candidat et le présentateur devient compliqué. Et ce petit événement a eu le don de déclencher l’hilarité sur le plateau.



Alors que les deux comparses sont en train d’échanger, Timothée doit mettre un terme à la conversation. ” Non attends ! Laissez-moi 2 minutes, je n’ai pas fermé le passage ! J’ai les vaches qui sortent du pré, je reviens ! “. Évidemment, Jean-Luc Reichmann a du mal à contenir son rire. Néanmoins, il tente d’aider Timothée comme il le peut. ” Il faut attacher les vaches “. Mais fort heureusement, l’agriculteur a l’habitude de ce genre de désagrément. Et très rapidement, il met de l’ordre dans l’exploitation. ” C’est bon j’ai géré la situation “. De toute évidence, cette séquence a eu le mérite de rajouter encore un peu plus de bonne humeur dans Les douze coups de midi. Si bien que Jean-Luc Reichmann a même partagé ce moment humoristique sur les réseaux sociaux. Sur le compte Instagram du présentateur, ses fans peuvent retrouver les images de ce moment très drôle. D’ailleurs, cette publication rencontre immédiatement un très beau succès sur la toile. En effet, plus de 100 000 followers n’ont pas manqué de saluer Timothée pour sa prestation !