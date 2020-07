Timothée (Les 12 Coups de midi) met mal à l’aise Jean-Luc Reichmann concernant sa vie amoureuse !

Timothée: C’est la semaine des Maîtres sur le plateau des “12 Coups de midi”, présenté par Jean-Luc Reichmann et ce mardi, c’était au tour de Timothée de faire son retour. L’occasion de prendre des nouvelles du jeune agriculteur et ex-maître de midi et d’en savoir plus sur sa vie amoureuse et sur les piques que peut lancer l’animateur durant l’émission.

Un candidat redoutable

Timothée fait partie des visages qui ont marqué les 12 coups de midi. A l’époque, l’agriculteur avait participé à 83 émissions et avait remporté 353 348 euros de gains et cadeaux. Mais il faut savoir que depuis son passage, certains candidats l’ont relégué à la cinquième place du classement.

Pour autant, pas question pour le jeune homme d’avoir des regrets : « Les records sont faits pour être battus. Dès le début de son parcours, j’ai vu qu’Eric avait le profil d’un candidat redoutable. Je savais qu’il irait très loin. Il a participé à près de 200 émissions, c’est plus du double de mon parcours. Donc il n’y a aucun pincement au cœur quand vous êtes dépassé d’un candidat de ce niveau ».

Avant son passage de mardi, Timothée avait comme objectif de se qualifier pour la grande finale de ce samedi 4 juillet. Et bien, après un duel mémorable contre Benoît lors de l’épreuve du « coup fatal », il a réussi à se qualifier et rejoint donc Hakim (qui s’est lui aussi qualifié pour la finale ce lundi).

D’ailleurs le jeune homme s’est exprimé sur Eric, le nouveau plus grand champion de l’émission : « Je suis content de rencontrer les nouveaux Maîtres de midi, comme Eric cette année. C’est un candidat remarquable. Il mérite totalement la réussite qui est la sienne ».

Timothée prêt à faire « l’amour est dans le pré » ?

Pour rappel, à l’époque de son passage (en 2017), Timothée avait confié filer le parfait amour avec une certaine Floriane : « Depuis l’an dernier, j’ai fini mes études donc maintenant je travaille, je suis salarié sur l’exploitation familiale... Je suis en couple avec Floriane aussi ! » avait dit l’agriculteur dans un précédent combat entre maître de midi.

Malheureusement l’histoire est maintenant terminée, et aujourd’hui le jeune homme est célibataire : « Je ne suis plus avec Floriane, je suis célibataire (…) Elle a accepté cette notoriété puisqu’elle m’a connu pendant l’émission. C’était pas un problème pour elle, pendant toute notre histoire elle avait fait avec » avait-il confié pour nos confrères de Femme Actuelle.

Cette situation amuse beaucoup Jean-Luc Reichmann qui n’en est pas à une blague près lorsqu’il voit le cinquième plus grand champion des 12 coups de midi. D’ailleurs, ce mardi, le présentateur en a profité pour lancer un petit appel à Karine Lemarchand : ça te dirait pas de faire « l’amour est dans le pré » ? a-t-il demandé.

Sauf que Thimothée, ne veut pas, il n’aime pas déballer sa vie intime à la télévision : « Non… c’est à dire qu’après il faut vraiment ouvrir sa vie et vraiment mettre son intimité de côté. Je n’en suis pas à ce point de me dire ‘il faut que je fasse L’Amour est dans le pré pour que je trouve quelqu’un ». Au moins c’est clair, net et précis.