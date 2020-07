Tina Kunakey capricieuse, se montre à la plage, on voit tout, les internautes adorent !

Tina Kunakey, mannequin international, à la silhouette parfaite et au sourire toujours radieux, ne cesse de faire la une des magazines internationaux, mais aussi de faire monter les températures sur la toile.

Que ce soit en tenues, ou au naturel, la femme de l’acteur, Vincent Cassel ne cesse de partager ses clichés les plus magnifiques et ensoleillés sur les réseaux sociaux, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec plus d’un million d’abonnés sur le réseau Instagram, Tina Kunakey fait toujours sensation.

C’est non pas avec une photo glamour affichant sa magnifique silhouette longiligne, que le mannequin séduit ses abonnés cette fois-ci, mais avec un cliché sur lequel elle pose à la plage, à l’allure rebelle, en casquette, jogging oversize laissant juste apparaître sa taille si fine, et avec une petite moue, bien différente de son sourire éclatant habituel, bien boudeuse. Une photo qui fait l’unanimité de ses followers avec plus de 53 000 likes en quelques heures, et les commentaires les plus élogieux qui fusent sous sa publication.

« Elle est belle en toutes circonstances », « Tellement belle », « Vous êtes un soleil », « Magnifique », peut-on ainsi lire, sans compter le nombre d’émojis cœur que lui sont adressés. Oui, en toutes circonstances, et dans toutes les tenues, Tina Kunakey est une femme sublime, et qui encore une fois prouve, par ce cliché décalé, qu’elle maîtrise parfaitement l’art de se mettre en valeur, l’art de la beauté.

Tina Kunakey, âgée de 23 ans, éblouit les magazines et son million de fans, depuis son plus jeune âge. Elle a commencé à faire des photos pour des marques de vêtements à l’âge de huit ans. Alors son désir de mannequinat n’était pas vu d’un très bon œil par sa famille, Tina partira vers Madrid et Londres pour réaliser son rêve qu’elle accomplira par la suite avec perfection, en intégrant les plus grandes agences de top-model et en postant régulièrement ses photos sur Instagram pour se faire connaître.

Si elle fait souvent la une des médias, et des couvertures de magazine, Tina Kunakey devient aussi l’ambassadrice de la marque VOLCOM qui compte également dans ses rangs le mannequin Georgia May Jagger, fille de Mick Jagger, et est devenue dernièrement l’égérie de la nouvelle campagne de la marque H&M dans le cadre d’une énorme publicité. On a d’ailleurs pu découvrir récemment des affiches de la belle Tina aux quatre coins de l’Europe et sur les réseaux sociaux.

La belle brune a officialisé son union avec le nom moins célèbre acteur, réalisateur et producteur français, Vincent Cassel, de 31 ans son ainé. S’ils filent le parfait amour depuis leur rencontre en 2016, Tina lui dira « oui » le 24 août 2018 à Bidart, dans le Sud Ouest de la France. Quelques mois plus tard, le 19 avril 2019, une petite fille, Amazonie, naîtra de leur amour. Un couple magnifique et un amour qu’ils aiment, chacun, partager ouvertement sur les réseaux sociaux.

Une différence d’âge de 31 ans dont ils se moquent éperdument concernant les critiques dont ils pourraient être la cible. Lors d’une session de questions/réponses en direct avec ses followers, qui s’est déroulée fin mars dernier, dans une story Instagram, la jeune maman comblée par les deux amours de sa vie, Vincent et Amazonie, s’exprimait sur ses prochains voyages, et ses projets futurs, mais confiait aussi qu’elle désirait formellement, non seulement fonder une grande famille et avoir d’autres enfants, mais qu’elle envisageait sérieusement aussi d’adopter. » Serais-tu prête à adopter ? » lui demandait alors un internaute en anglais. Réponse très cash de la jeune femme : » I will » ( » Je le ferai « ). Voilà qui a le mérite d’être très clair ! Amazonie ne restera donc pas très longtemps l’unique enfant du célèbre couple.

Vincent Cassel, déjà papa de deux filles, Deva 16 ans et Léonie, âgée de 10 ans, nées de son premier mariage avec la superbe actrice italienne Monica Belluccini dont il a divorcé 13 ans après leur union, n’hésite jamais non plus à publier des photos de la femme qu’il aime désormais et de lui déclarer sa flamme. Alors qu’il révélait lors d’un entretien avec le Journal de France » Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l’ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux », nombreuses sont ses déclarations d’amour lors de ses interviews ou sur les réseaux sociaux.

Une passion entre la star française et le mannequin qui ne semble pas faiblir au cours des années. Le couple semble avoir trouvé depuis quelque temps leur parfait nid d’amour puisqu’ils vivent désormais à Itacaré au Brésil. Mais même s’ils profitent du soleil de ce magnifique pays, les deux tourtereaux passent une grande partie de leur vie également à voyager dans le monde entier pour leurs activités professionnelles. Mais Vincent Cassel et Tina ne restent jamais très longtemps sans passer par la France qu’ils aiment tant, que ce soit à Paris ou dans le sud-ouest où se trouvent leurs familles et leurs amis. D’ailleurs, Tina est originaire de Toulouse, une région où elle a grandi avant de parcourir le globe pour excéder son métier de mannequin.

En quelques années, Tina Kunakey est devenue l’un des top-models les plus demandé dans le monde, et elle multiplie les projets avec bon nombre de grandes marques comme notamment avec L’Oréal Paris dont elle est une des égéries ou comme pour la marque de vêtements de prêt-à-porter H&M. Sur son compte Instagram, la splendide jeune femme met également en avant d’autres marques célèbres comme Montcler, Bulgari, ou encore Thierry Mugler.

Son Instagram est un long défilé de magnifiques clichés sur lesquels la belle brune s’affiche dans les tenues les plus élégantes comme par exemple lors de la cérémonie des césars aux côtés de son mari. Mais aujourd’hui, c’est avec un look total décontracté que l’épouse du célèbre acteur Vincent Cassel apparaît allongée sur une plage, sur cette dernière photo.

Si le couple est un habitué des objectifs et de faire la une des médias, il semblerait qu’ils aient décidé de garder la plus grande discrétion, concernant leur petite fille née dont ils restent très discrets.