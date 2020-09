Tina Kunakey nous montre son derrière (photos) les fans adorent

Tina Kunakey est l’épouse de Vincent Cassel. Célèbre mannequin de 23 ans, elle est absolument époustouflante. La découvrir en maillot de bain à de quoi faire perdre la tête à ses abonnés sur Instagram. Tina Kunakey fait donc sensation tout l’été grâce à des clichés d’elle sur les réseaux sociaux que ses fans ne se massent pas d’admirer. Découvrez les dans cet article ! Vous verrez que vous serez bien obligés d’admettre que peu de place est laissé à l’imagination avec de telles images.

Tina Kunakey est époustouflante de beauté et d’élégance

Tina Kunakey est un mannequin français. Elle fréquente Vincent Cassel depuis 2015 et ils se marient en 2018. l’année suivante, ils deviennent les parents d’une petite fille qu’ils appellent Amazonie. Les amoureux coulent des jours heureux. Et entre Mykonos et Capri, Tina Kunakey n’a pas finit de faire rêver ses fans. En effet, la belle passe des vacances idéales. Sous la chaleur et le soleil des ces destinations de rêve, elle profite de la mer pour se rafraîchir. Ainsi, les images qui apparaissent d’elle sur Instagram la montre ne portant que peu de vêtements. Les maillots de bain sont à la fête pour profiter des vacances de la meilleure des façon. Et ce ne sont pas les abonnés de Tina Kunakey qui vont s’en plaindre. En effet, ils ne se lassent pas d’admirer la belle.

Pour ravir les abonnés au compte Instagram du mannequin, rien de mieux que de prendre la pose de dos. Histoire de dévoiler des parties normalement cachées. En effet, peu de choses sont laissées à l’imagination des spectateurs. Tina Kunakey n’a pas froid aux yeux. En grande professionnelle, elle sait prendre tout sorte de poses sans pour autant tomber dans elle vulgaire. Au contraire, elle est aussi belle qu’une œuvre d’art.

Ses fans sont ébahis par les photos qu’elle propose sur Instagram

Cependant, certains de ses fans n’auront pas la sensibilité nécessaire pour apprécier ses images à leurs justes valeurs. Mais malgré tout, ils sont tous là pour la complimenter et la féliciter de ces prises de vues. Car de plus en plus souvent, c’est Tina Kunakey en personne qui s’occupe de Lal direction artistique des shooting. Avec son amoureux comme modèle favoris et son meilleur ami derrière l’appareil photo, elle mène à bien des projets qui ne manquent pas de classe.

Tina Kunakey travaille pour les plus grands artistes en tant que modèle mais n’oublie pas de développer sa fibre artistique. La jeune maman a de l’avenir dans le domaine et sa carrière est alors toute trouvée, lorsqu’elle décidera qu’il est temps d’arrêter d’être mannequin. Mais, à seulement 23 ans, l’épouse de Vincent Cassel a bien le temps avant de se poser ce genre de questions. Tina Kunakey n’a pas finit d’étonner, d’éblouir et de surprendre ses fans. Et ces derniers ne sont pas prêts de la laisser filer. En effet, la jeune femme est aussi belle que talentueuse, un véritable diamant brut.