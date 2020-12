Tina Kunakey pose sans vêtements, Vincent Cassel craque totalement!

Tina Kunakey a fait l’unanimité sur Instagram et pas seulement auprès de son mari, Vincent Cassel. La jolie brune de 23 ans a un physique ravageur et les internautes sont friands de ses photographies de plage. En effet, impossible de résister aux atouts de la jeune femme. Surtout lorsque son bah est ainsi échancré et qu’elle se promène t*pless de surcroît. Il ne manque vraiment pas grand chose pour que Tina Kunakey soit en réalité en tenue d’Eve. Alors évidemment, LDPeople développe sur le sujet car les internautes ne parlent que de ça !

Tina Kunakey fait trembler Instagram en apparaissant presque sans rien sur le dos

La merveilleuse Tina Kunakey est une mannequin française. Mais ce n’est pas un secret que son mari et elle soient des grands amateurs du Brésil. Sa musique, ses paysages, sa culture, ce pays les émerveille. Aussi c’est depuis les plages de ce beau pays cher à leurs cœurs que les amoureux ont partagé ce cliché. Vincent Cassel aurait pris cette photo et Tina Kunakey l’aurait partagé sur son compte Instagram. Il ne restait alors plus qu’une chose à faire pour les internautes que d’admirer le résultat.

La jeune femme a plus d’un million d’abonnés sur son compte et ce genre de photo trouve beaucoup plus d’amateurs que l’on ne saurait l’imaginer. Après tout, Tina Kunakey est certainement l’une des plus belles femmes de la planète. La voir, même de dos, ne porter qu’un très petit bas de maillot fait donc un effet dingue sur la Toile.

Heureusement, Vincent Cassel n’est pas jaloux au point de priver les internautes de ce spectacle. Et que Tina Kunakey a osé partagé cette photo somptueuse. Car dans le légende de sa publication, la belle inscrit qu’elle a une photo d’elle prise séjour-ci, qu’elle n’a pas osé publier. Elle suggère même à ses fans de lui envoyer un DM pour la recevoir. Il est facile d’imaginer que cette photo puisse être de face.

En revanche, improbable qu’elle envoie cette image à tous les internautes que vont tenter de la lui demander. Quoi qu’il en soit, les fans du mannequin auraient des regrets de ne pas tenter leurs chances. Voir Tina Kunakey t*pless, quasiment dans le plus simple appareil, n’est évidemment pas une occasion à manquer pour eux.

Un couple original qui inspire les internautes

Néanmoins, ils ne devront pas oublier certaines choses avant de se perdre dans leurs rêveries. LDPeople est là pour vous les rappeler. D’abord, Tina Kunakey fait son travail en partageant de telles images de son corps. Ensuite, il ne s’agit pas de croire que Vincent Cassel puisse être remplacé, même dans nos rêves les plus fous. Blague à part, les tourtereaux sont très amoureux. Ensemble depuis 2015, ils sont mariés depuis 2018. Et le 19 avril 2019, Tina Kunakey donne naissance à leur fille, Amazonie.

Une très belle histoire d’amour pour ce couple atypique. Heureux depuis qu’ils se sont trouvés, ils n’ont que faire du regard extérieur qui se pose parfois sur leur couple vis-à-vis de leur différence d’âge. Et leurs fans n’y trouvent rien à redire !