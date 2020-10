Tiphaine Auzière: la fille de Brigitte Macron en grande difficulté, épinglée pour ses fréquentations

Tiphaine Auzière suit les traces de sa mère, Brigitte Macron. En effet, le 1er septembre 2020, son lycée Autrement ouvrait ses portes dans le seizième arrondissement parisien. Malheureusement pour elle, quelques semaines plus tard, il y a déjà une polémique. Explications.

Deux hommes avec une mauvaise réputation travaillent avec Tiphaine Auzière

Ce mercredi 21 octobre, le canard enchaîné a sorti son nouveau numéro. Dans celui-ci, on apprend que la belle-fille d’Emmanuel Macron a ouvert un lycée avec un ancien directeur de prépa à la réputation très controversée. En effet, le journal satirique est notamment revenu sur sa relation avec Christophe Cadet, le secrétaire général du lycée “Autrement“. Ce dernier est une figure connue de l’enseignement privé en France puisqu’il a déjà été épinglé plusieurs fois à causes de ses méthodes controversées : “rémunéré un enseignant avec un budget qui n’était pas prévu pour cela, et d’avoir engagé 22 000 euros de dépenses sans l’autorisation du chef d’établissement“.

Des faits graves que Thiphaine Auzière n’a appris que pendant le confinement. Mais ce n’est pas tout, Christophe Cadet a également fait venir Pascal Gauchon, qui a été pendant sa jeunesse le secrétaire général du Parti des forces nouvelles, une mouvance d’extrême droite. Celle-ci est notamment née d’une scission avec le Front national de Jean-Marie Le Pen. Un passé compliqué dont Tiphaine Auzière semblait également tout ignorer.

Un lien étrange entre les deux établissements

Brigitte Macron: Mais que vient donc faire cet homme dans le lycée de Tiphaine Auzière ? Une question qui a le mérite d’être posée. La belle-fille d’Emmanuel Macron affirme en tout cas n’avoir aucun lien avec l’homme en question : “Monsieur Gauchon n’a rien à voir avec nous, et je condamne toute forme d’extrémisme“. Toujours d’après elle, le professeur n’enseigne que dans la prépa Autrement (qui prépare les étudiants aux concours des écoles de commerce), alors qu’elle n’est présidente que du lycée du même nom.

Mais d’après le Canard Enchaîné, la proximité des deux établissements est assez trouble. En effet, ils ont été lancés au même moment et en plus de ça, ils partagent les mêmes locaux. Mais là encore, Tiphaine Auzière explique n’avoir “aucun lien juridique” et affirme qu’elle n’autoriserait pas “l’intervention de qui que ce soit d’extrême” dans son école. Malheureusement pour la jeune femme, ces déclarations d’il y a quelques mois ne va pas dans le même sens : “Le lycée et la prépa ont des structures juridiques différentes mais vont avoir les mêmes professeurs et le même esprit d’ouverture sur le monde extérieur“. Alors, qu’elle est la vérité ?