TLMVPSP: Nagui complètement surpris par une candidate qui parle de “point G” !

Dans sa tres longue carrière d’animateur tele, Nagui en a entendu des vertes et des pas mûres ! Il faut dire qu’avec son humour grivois, il aime titiller les candidats, toujours à la recherche d’anecdotes croustillantes. Mais cette fois-ci, le présentateur de Tout le monde veut prendre sa place a été pris de court par une candidate qui s’est mise à lui parler de point G sur le plateau de l’émission !

Qui ne s’est jamais régalé des bonnes repliques de Nagui, toujours prêt à faire rire les candidats ? Sous les projecteurs de Tout le monde veut prendre sa place, dans l’épisode diffusè ce dimanche dimanche 30 août 2020, la candidate Lucie s’est prise au jeu. Elle a même pris les devants pour raconter à l’animateur une étonnante histoire sur le point G. Le public a eu du mal à s’en remettre !

Cette question restera gravée à jamais dans les annale

Pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que cette candidate Lucie exerce le métier de contrôleuse de train. Lucie raconte donc une histoire qui lui est réellement arrivée, un jour où elle se trouvait sur le quai de la gare à Bordeaux. Elle se fait interpellée par une dame qui n’est autre qu’une voyageuse un peu perdue. La question que cette derniere s’apprête à lui poser est des plus incongrues ! Cette question restera gravée à jamais dans les annales de la contrôleuse de train !

« J’adore la vanne ».

Lucie voit arriver vers elle une femme en détresse qui visiblement a beaucoup de mal à s’orienter dans la gare Saint-Jean de Bordeaux. « Cette dame attendait quelqu’un qui arrivait sur le quai d’en face, et comme vous le savez sur les quais de gare, les voitures se sont des repères, des lettres de l’alphabet », raconte Lucie, déjà pleine de joie à partager ce fait à peine croyable.

« Excusez-moi, je chercher le point G ! »

La dame ne cache pas son angoisse. Sur le plateau de l’emission, Lucie poursuit son récit, les yeux plein de malice : « Et cette charmante dame est venue vers moi en me disant : « bonjour, excusez-moi, je chercher le point G ! » ». C’est aussitôt le fou rire général aussi bien parmi les candidats que dans le public.

Nagui : « Il fallait absolument l’aider. »

Nagui, les larmes aux yeux, n’était pas en reste. Il saute sur l’occasion pour en rajouter une couche : « Il y en a tellement, entre femmes, il fallait absolument l’aider, vous ne pouviez pas la laisser comme ça ! ».

Et Lucie d’expliquer : « Je lui ai répondu que je ne pouvais lui répondre car cela était propre à chacune de nous et je l’ai reprise afin qu’elle comprenne son erreur. »

Vous l’aurez sans doute compris, cette dame qui atrendait quelqu’un voulait parler du repère G et non du point G ! Si les deux expressions sont similaires à l’oreille, et peuvent prêter à confusion, elles ne signifient pas du tout la même chose. Nagui en tous cas a adoré la blague. Il l’a même souligné : « J’adore la vanne ».

Alix Brun