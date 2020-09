Tom Ellis (Lucifer): très déçu des critiques, il fait un choix totalement radical !

Tom Ellis ne supporte plus les critiques sur les réseaux sociaux, la super star de la série Lucifer sur Netflix, a donc pris une grande décision.

Tom Ellis et les réseaux sociaux font maintenant deux ! La grande star de Lucifer, est très agacée par le comportement des nombreux internantes.

Il a donc décidé de faire une pause sur Twitter. “Twitter semble de plus en plus être un endroit où les gens aiment vous hurler d’horribles choses et encouragent les autres à le faire s’ils ne sont pas d’accord avec votre opinion. Je pense que je vais faire une petite pause. Beaucoup d’amour”, a mentionné l’acteur sur le compte du réseau social.

Twitter seems more and more a place where people like to shout horrible things at you and encourage others to do so if they don’t agree with your opinion. I think I’m gonna take a little hiatus. Lots of love txx😈

L’attitude de certains internautes ne lui convient pas du tout, et ça fait plusieurs fois que Tom Ellis met les choses au clair.

Août 2020, l’acteur britannique se dévoile sur Instagram : il fait une mise au point Twitter car il n’acceptait plus que sa femme Meaghan Oppenheimer et lui se fassent harcelés sur les réseaux sociaux.

“Je prends juste une seconde du temps que je passe avec ma merveilleuse famille pour gentiment dire à quiconque qui harcèle ma femme ou moi et prétend être un fan de Lucifer de nous ficher la paix. Vous n’êtes pas les bienvenus et ne le serez jamais. Nous n’acceptons pas les harceleurs. A plus tard“, avait mentionné Tom Ellis, très remonté.