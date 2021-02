Top Chef 12: la production met les bouchées doubles en invitant un membre du gouvernement!

Pour sa prochaine saison, Top Chef voit les choses en grand. Le concours culinaire accueillera en effet une invitée prestigieuse : une ministre !

Dès le 10 février prochain, M6 diffusera la 12ème saison de Top chef. La production veut mettre le paquet sur une “créativité sans limite”. Ainsi 15 nouveaux candidats vont concourir pour intégrer la brigade du célèbre Philippe Etchebest. Mais crise sanitaire oblige, les téléspectateurs devront s’attendre à des changements de dernière minute. En effet, si un candidat est testé positif au coronavirus, il sera éliminé sur le champ !

Guy Savoy, Anne-Sophie Pic ou encore Kei Kobayashi !

Parmi les invités de marque, l’émission recevra cette fois-ci Guy Savoy, Anne-Sophie Pic ou encore Kei Kobayashi. Ce dimanche 31 janvier, le Journal du Dimanche a également révélé que Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, participerait à l’émission !

Dans les fourneaux dès l’âge de 12 ans !

Parmi les candidats, les téléspectateurs découvriront également le talentueux Adrien Zedda. A 26 ans, ce dernier figure en effet parmi les chefs incontournables de la scène gastronomique lyonnaise. Certains se rappelleront d’ailleurs de lui. Car Adrien Zedda avait participé à Top Chef en 2014. A l’époque, il n’avait que 20 ans ! Mais il s’était déjà hissé au rang de meilleur jeune cuisinier de la Loire ! « La cuisine c’est ma passion depuis toujours, avait-il déclaré à nos confrères du Progrès. Dès l’âge de 12 ans, je préparais des petits plats avec mes parents, et ensuite après le collège, il était évident pour moi de faire de cette passion, un métier. Après un BEP au lycée le Renouveau, je suis devenu apprenti aux Ambassadeurs à Saint-Chamond. »

Malheureusement, il n’avait pas réussi à sortir vainqueur de Top chef. Même s’il n’a pas fait sa place au sein de la brigade de Philippe Etchebest, il a gardé un très bon souvenir de cette aventure. « Je garde de cette expérience un souvenir extraordinaire, rencontrer un chef étoilé c’est une chance et un honneur », avait-il poursuivi dans les colonnes du Progrès après son élimination.

Top Chef : “L’un des meilleurs chefs de légumes au monde”

Six ans plus tard, Adrien Zedda se révèle expert de la cuisine végétarienne. Sacré Jeune Talent 2020 par le Gault et Millau, il a décroché le trophée Naturalité. “Le chef Adrien Zedda n’a peut-être pas trente ans, mais il peut déjà se considérer comme l’un des meilleurs chefs de légumes au monde”, écrit ainsi à son sujet Frank Fol, le fondateur de We’re Smart. Et de poursuivre “Chez Culina Hortus, il transforme les légumes en un véritable festin avec une créativité exceptionnelle, ce qui donne des plats raffinés, bien équilibrés, sains et surtout délicieux. C’est bien mérité. » Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons hâte de la voir concourir une nouvelle fois dans Top Chef, peut-être mieux aguerri cette fois-ci !