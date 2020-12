Top Chef: Des sacrifices qu’ont dû faire tous les participants de la saison

Dans les émissions de télé comme partout ailleurs, la covid-19 aura eu des conséquences lourdes. Et l’émission Top Chef n’échappe pas à la règle. Durant les tournages, les candidats ont en effet dû changer les habitudes. Car en plus des gestes barrières nécessaires, les cuisiniers ont été soumis à un autre changement de taille. Et celui-ci est beaucoup plus étonnant ! LD People vous explique comment les candidats ont dû redoubler d’efforts…

Top Chef : une saison pas tout à fait comme les autres

Toute une série de règles bien particulières

Depuis le début de la pandémie, tout le monde connaît désormais les gestes barrières. Aussi, il est toujours aujourd’hui conseillé de les suivre à la lettre. Pour rappel, le port du masque reste toujours obligatoire. Néanmoins en plus cette mesure de protection, il en existe d’autres. Puisque les autorités préconisent toujours de bien se désinfecter les mains et de garder des distances raisonnables. Dès lors, toutes ces mesures ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Particulièrement pour une émission comme Top Chef !

Mais apparemment, les équipes de la célèbre compétition ont tout fait pour relever le challenge. Cependant, cela implique une grosse logistique. Ainsi, les candidats de Top Chef ont été soumis à une quarantaine stricte. Mais les efforts demandés aux candidats ne s’arrêtent pas là. Alors LD people vous explique comment la production s’est adaptée aux règles en vigueur. Et même comment les équipes de Top Chef sont allés beaucoup plus loin…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Objectif Top Chef (@topchefm6)

Des changements jusque dans l’assiette !

Dans un entretien accordé à TV Mag, le producteur de Top Chef revient sur ces conditions de tournage particulières. En effet, ce lundi 7 décembre, Romuald Graveleau livre tous les détails de cette entreprise compliquée. Premièrement, Top Chef a dû être réalisé dans un local beaucoup plus grand. Ainsi, cela permettait de maintenir une distanciation sociale obligatoire. Ensuite, ils ont pris d’autres dispositions. ” Les candidats ont été testés et, pendant toute la durée de l’émission, ont accepté d’être confinés “. Les cuisiniers n’ont ainsi pas pu voir leurs familles durant de longues semaines. Mais ces mesures semblent avoir été efficaces.

Néanmoins, le défi ne s’arrête pas là. Car pour les fans de Top Chef, un autre détail a attiré leur attention. En effet, lors des épreuves de dégustation, les membres du jury ont l’habitude de partager la même assiette. Évidemment, cela n’était plus envisageable. Ainsi, pour chaque préparation, les candidats ont dû multiplier les quantités. Au lieu de présenter un seul plat, il devait en préparer trois ou quatre à la fois. Par conséquent, leur charge de travail s’est vue considérablement augmentée. Mais tous ces efforts paraissent ne pas avoir dérangé les futures étoiles de la cuisine française. Car ils connaissent la chance de participer à ce genre d’épreuve. D’ailleurs, depuis la création de Top Chef, les candidats deviennent régulièrement de véritables stars. Il est sûr que le jeu en vaut la chandelle ! Décidément, la pandémie de covid-19 a parfois des conséquences surprenantes. Mais en définitive, toutes ces mesures mises en place ont réussi à porter leurs fruits.