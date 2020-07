Top Chef : Mauvaise nouvelle pour Adrien et Mallory, leur restaurant doit fermer, Les raisons dévoilées !

Top Chef: Moins d’une semaine après l’ouverture de leur adresse éphémère sur une péniche à Paris, Adrien Cachot et Mallory Gabsi, finaliste et demi-finaliste de la dernière saison de «Top Chef» ont du se rendre à l’évidence et fermer leur établissement. Un gros coup dur pour les deux hommes. Explications.

Un succès impossible à suivre

Ce jeudi 16 juillet, Mallory Gabsi et Adrien Cachot ouvraient leur premier restaurant commun, une friterie gastronomique baptisée « 140° Street ». Un concept directement repris de la « guerre des restos », l’épreuve mythique de « Top Chef ». Installé sur les quais de Seine à Paris, à bord de la péniche L’Atelier, les deux candidats proposaient des frites belges évidemment, mais aussi des burgers de croquettes de crevettes, des sandwiches aux aubergines et anguilles fumées, ou encore des mitraillettes à l’effiloché de porc.

Dès l’ouverture de la friterie, les ennuis ont été présents. En effet, si une longue file d’attente se dessinait aux abords du « restaurant » situé dans le Ve arrondissement, très vite les deux hommes ont eu des problèmes d’approvisionnement. Dès le deuxième jour, Adrien et Mallory ont été contraints de fermer le lieu à cause d’une rupture de stock de frites : « C’est un désastre. On n’avait que deux friteuses. On pensait assurer 400 couverts en une journée, et on a été dévalisés en un midi. Difficile de réaliser l’engouement autour de Top Chef. Ce n’est pas le truc le plus intelligent qu’on ait fait. Je n’ai même pas envie de proposer à d’autres candidats de nous rejoindre pour nous aider, parce que ce ne serait pas un cadeau. Mais bon, ça va le faire, hein !« .

Mallory donne rendez-vous à ses fans

Finalement, si deux autres friteuses avaient été commandées en urgence et la cuisine agrandie, ils ont tout de même dû fermer l’établissement. En effet, le monde présent devant la péniche était un danger pour tous, connaissant la situation sanitaire du pays : « Cette friterie c’est juste la folie! On a lancé ce projet pour vous rencontrer dans la vraie vie, échangé, rire. On est bluffé d’avoir eu autant de retour positifs, de vous voir si heureux, mais on est vraiment désolé, l’aventure doit s’arrêter« , a déclaré désolé, Mallory Gabsi. Même son de cloche pour son compère : « Vu la situation actuelle avec le Covid, les mesures qui ont été prises, on ne veut exposer personne« . Dommage !

Malgré toute la bonne volonté du monde et leur envie de faire plaisir à tous ceux qui avaient envie de venir déguster leurs frites et leurs burgers, ils n’ont pas eu d’autres choix que de fermer l’établissement définitivement. C’est un coup d’arrêt, mais sûrement pas un adieu. En effet, Mallory a donné rendez-vous à ses fans pour une prochaine aventure : « Merci pour tous ces moments de partage, gardez la patate, on se retrouve bientôt, c’est certain ! Prenez soin de vous« . Mais une chose est certaine, ce sera après le Coronavirus.