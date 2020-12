Top Chef : un ancien candidat devient père, toutes les photos de l’accouchement sont là !

Top Chef est une aventure qui a changé la vie de ses candidats. D’habitude c’est dans la cuisine que ces derniers s’épanouissent. Mais cette fois-ci, c’est d’une tout autre manière que la vie de l’un d’entre eux bascule. En effet, suite à sa participation à Top Chef, ce candidat a participé aux Anges de la télé-réalité. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela a rendu son couple d’autant plus solide. Vous l’aurez peut-être deviné à présent, LDPeople vous parle ici de Jérémy Brun. Lui et Alexia sont devenus les parents du petit Charly. Ils dévoilent les photos de l’accouchement sur Instagram.

Un ancien de Top Chef continue de faire dans l’originalité

Top Chef a été un tremplin professionnel et personnel important dans la vie de Jérémy Brun. Cette émission lui a permis de se faire connaître du grand public. Car tout de suite, les téléspectateurs ont remarqué à quel point il avait un physique agréable. Tout comme Alexia d’ailleurs, qui trouve en lui la moitié qui lui manquait. Les tourtereaux font la paire. Et lorsque Jérémy Brun participe, en 2019, aux Anges de la télé-réalité, leur couple est sort grandi. En effet, il déclare qu’elle n’a pas été jalouse de le savoir dans une villa à Miami en train de vivre avec autant de jolies filles que de beaux garçons. Tous les deux se font une confiance aveugle. Mais à son retour de l’émission, tout s’enchaîne très vite pour les amoureux. Demande en mariage, mariage puis annonce de grossesse et enfin accouchement.

Jérémy Brun et Alexia se sont trouvés pour ne plus se quitter. Et c’est avec émotion que les fans de Top Chef mais aussi ceux des Anges se rejoignent pour féliciter les amoureux. D’abord pour leur mariage inédit et original. Car c’est avec des looks très spéciaux qu’ils ont convolé en noces. Ambiance cowboy et cowgirl au programme, ils ont célébré l’événement en petit comité et on fait leur premier repas en tant que mari et femme à McDonald’s. Pour la naissance de leur fils, Charly, là encore ils ont impressionné leurs abonnés. Car toutes les images de l’accouchement, ils les publient sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JΔY (@jeremybrun_off)

Jérémy Brun et Alexia font la paire

Top Chef aura donc été un passage important dans la destinée de Jérémy Brun. Et aujourd’hui, il ne regrette rien du parcours de sa vie. Les réussites et les échecs ne se différencient pas lorsqu’il regarde en arrière, tout n’est qu’expérience et apprentissage. Un chemin à part qui l’a conduit à rencontrer la femme de sa vie et à réaliser son repue de fonder, avec elle, une famille. LDPeople vous propose enfin de découvrir les images bouleversantes de l’accouchement d’Alexia. Pour terminer, il ne nous reste plus qu’à souhaiter une longue vie à cette famille hors du commun. Qui aurait pu imaginer ce candidat de Top Chef faire autant de chemin ? Les fans sont ravis pour eux !