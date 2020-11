Top Chef: Un candidat emblématique annonce son mariage avec sa chérie sublime (photos) !

En 2019, Samuel Albert avait remporté la saison 10 de Top Chef. Ce cuisinier originaire de la ville d’Angers apporte aujourd’hui une très bonne nouvelle. Il se mariera l’année prochaine avec sa fiancée, Monica.

Top Chef: Un peu de douceur en ces temps moroses, ça fait du bien ! Ce mardi 3 novembre 2020, Samuel Albert a annoncé épouser prochainement sa chère et tendre qui se prénomme Monica. Il semblerait qu’il lui ait déjà passé la bague au doigt. En effet, sur la photo de son post, la belle brune montre fièrement une magnifique bague en or sertie d’un diamant à son annulaire.

La photo a été prise à l’hôtel Royal Evian Resort. Cet établissement cinq étoiles se situe en face du romantique Lac Léman et propose un luxueux spa. Samuel a bien choisi son endroit pour faire sa demande en mariage ! Il a d’ailleurs travaillé là-bas comme chef cuisinier.

Un émouvant message d’amour

Sur le cliché, les deux tourtereaux arborent leur plus beau sourire. Le champion de Top chef légende ceci :”Une bonne nouvelle ça fait du bien. Elle a dit oui !!!” Puis le futur marié poursuit : “Merci à toi mon amour de toujours croire en moi, d’accepter à vie mes difficiles horaires de travail et obligations. Nous serons tellement heureux ensemble. Je t’aime mon amour.”

Sa compagne Monica vient d’Espagne. Aussi le poulain de Philippe Etchebest a choisi d’organiser les festivités dans le pays natal de sa bien aimée. “Rendez-vous à Blanes en septembre prochain“, a indiqué le jeune homme de 32 ans. Le mariage aura lieu au Convent de Blanes, un couvent en bord de mer réputé pour son calme champêtre et son ambiance romantique. Ce lieu est très prisé pour les mariages. Bien évidemment, on peut s’attendre à ce que le chef mijote des plats délicieux à ses invités.

Les anciens candidats de Top Chef feront-ils partie des convives? En tous cas Damien Laforce, Maël Duval et Florian Barbarot ont chaleureusement félicité le futur marié.

Ca chauffe pour Philippe Etchebest !

Depuis le second confinement, Philippe Etchebest interpelle le gouvernement sur de nombreux médias. Il craint le pire pour le secteur de la restauration suite à l’obligation des établissements de bouche de fermer jusqu’à nouvel ordre.

“Il y a eu des aides lors du premier confinement qui n’ont pas suffi, avait notamment critiqué le chef bordelais. Faut juste m’expliquer comment on fait, qui supporterait aujourd’hui de ne pas être payé pendant plus de 7 mois, personne n’accepterait ça, pourtant ça arrive, il y a des gens dans notre métier qui ne se versent plus de salaire depuis 7 mois.” Et d’évoquer une “mise à mort de la profession“. “Il y a plusieurs mois j’ai annoncé 250.000 pertes d’emploi, on y va mais alors droit dans le mur, et encore c’est une estimation optimiste que j’ai eu“.

Candidat lors de la saison 6 de Top chef, Jérémy Moscovici s’est saisi de son compte Twitter pour se moquer publiquement du restaurateur étoilé. “Et sinon ?! Au lieu de chialer, d’interpeller le président et de s’écouter parler autour de ‘conf de presse’ bien léchées de chez lui avec les leviers qui sont les siens ! Sa visibilité ! Mais réinvente-toi ! Pour ça c’est sûr il faudrait rentrer dans une cuisine“, a-t-il lancé. “Call moi je t’expliquerai comment faire. Des idées, des choses mises en place je l’ai fait et j’ai perdu aucun salarié, et on s’en sort #stopchialement.” Pas sûr que Philippe Etchebest accepte ce coup de main.